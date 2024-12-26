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Переброска сил ВСУ в район Красноармейска (Покровска) не способна спасти украинские войска от катастрофы, заявил военный историк Фриц Келин в статье для издания Neue Zürcher Zeitung.
«Железнодорожный узел в Покровске был главным пунктом снабжения Украины в Донбассе. С тех пор как этот узел был заблокирован российским огнем, оборона украинцев на юго-восточном участке фронта рушится», — указал историк.Келин отметил, что проблемы украинской армии связаны не только с логистическими ударами, но и с решением Киева создавать новые бригады вместо укрепления уже существующих.
При этом ранее экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина может напасть на Россию, если не станет членом НАТО.
Вечером 25 декабря «Радио 1» передавало, что украинские спецслужбы завезли в Россию петарды со взрывчаткой мгновенного действия.
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