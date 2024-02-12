На вооружении у украинской армии не осталось совсем никакой бронетехники, заявила глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Вооружённых сил Украины (ВСУ) Наталья Гуменюк. Её слова приводит Telegram-канал «RT на русском».
«Конечно, с пониманием того, что у нас нет бронетехники, очевидно, враг экономит и свою», — сообщила Гуменюк в эфире одного из украинских телеканалов.Кроме того, у ВСУ есть огромные проблемы и с бронетехникой, поставляемой киевскому режиму странами Запада. Так, они не могут должным образом обслуживать немецкие танки Leopard 2. Как и у всех танков, эффективность Leopard-2 зависит от координации пехоты, артиллерии и инженерных войск, а также от наличия вспомогательной инфраструктуры. Ничего из этого Украина оказалась не в состоянии предоставить.
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