В Польше отметили, что украинские военные стали чаще погибать

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В ВСУ за последнее время сильно выросли потери из-за нехватки вооружения и преимущества ВС РФ в артиллерии. Об этом пишет польская Gazeta Wyborcza.
«Все более ощутимая нехватка боеприпасов снижает эффективность ВСУ в области контрбатарейного борьбы. Украинская артиллерия вынуждена экономить снаряды и не может позволить себе наносить удары по всем потенциальным целям», - говорится в статье.
При этом сами украинские артиллеристы сообщают, что чем меньше у них снарядов, тем больше потерь среди пехоты ВСУ. Автор материала отметил, что Украина начала испытывать дефицит вооружения после блокировки военной помощи в США и из-за постоянных задержек поставок из европейских стран.
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Элина Позднякова