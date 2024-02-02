«Превышает во много раз»: В ВСУ признали доминирование ВС РФ

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Российская армия заметно доминирует на полях спецоперации из-за большого арсенала артиллерии, об этом украинский офицер рассказал в интервью для Politico.
«На некоторых направлениях количество боеприпасов у россиян иногда во много раз превышает наши возможности», — признался офицер Вооружённых сил Украины.
По его словам, чтобы взять инициативу на линии боевого соприкосновения необходимо иметь большее количество боеприпасов и артиллерии, чем имеет противник. Его словам подтвердил другой собеседник издания — украинский артиллерист. Он также рассказал Politico о том, что в рядах ВСУ наблюдается серьёзная нехватка снарядов.
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