В ВСУ заявили, что РФ изменила временные рамки нанесения ударов по Украине

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ВС РФ, как правило, наносит удары по стратегическим объектам на Украине в ночное время, однако в 16 ноября атака произошла ближе к утру, в это время дроны сложно сбивать из-за густого тумана. Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
«На этот раз РФ несколько сместила временные рамки нанесения ударов. Сейчас половина 9, но тревоги еще продолжаются. Обычно в это время мы даем статистику сбития, сколько летело, куда и что удалось уничтожить в воздушном пространстве. На этот раз около 10 БПЛА атаковали Украину», - рассказал Игнат.
По его словам, атаки дронами идут в периоде с 22:00 до 04:00. Такде российская армия пробовала запускать дроны и днем.
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Элина Позднякова