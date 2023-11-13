В Запорожье прокомментировали смерть «лучшего танкиста ВСУ»

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Ликвидация «лучшего танкиста ВСУ» Максима Гацанюка является расплатой за те беды, которые ВСУ принесли на запорожские земли. Такое мнение выразил глава местного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Лучшим он был танкистом или не лучшим, это сказать трудно, но то, что самый распиаренный персонаж на украинском ТВ, - это факт. Его гибель – это расплата за беды и горе, которые украинские боевики принесли на запорожскую землю», - цитирует РИА Новости Рогова.
Он добавил, что такая участь ждет всех, кто явится в запорожский регион с оружием в руках.
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