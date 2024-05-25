В Запорожье врачам онкоцентра вручили повестки

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Врачи онкологического центра в подконтрольном Киеву Запорожье, несогласные с его закрытием, получили повестки. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».
Отмечается, что врачи выступили против закрытия онкологического центра и подали в суд. В результате все врачи, подписавшие обращение в суд, включая директора центра, получили повестки. Руководство центра убеждено, что такими мерами власти страны пытаются оказать на них давление.
Также специалисты центра обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не закрывать центр. Соответствующая петиция была зарегистрирована на сайте центра и набрала уже свыше 11 тысяч подписей (данные на момент написания материала).
Издание уточняет, что журналистам не удалось получить комментарий от местных властей по поводу происходящего в онкоцентре.
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Также специалисты центра обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не закрывать центр. Соответствующая петиция была зарегистрирована на сайте центра и набрала уже свыше 11 тысяч подписей (данные на момент написания материала).
Издание уточняет, что журналистам не удалось получить комментарий от местных властей по поводу происходящего в онкоцентре.
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Анастасия Чинкова