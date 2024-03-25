Пленный украинец рассказал о том, кого сейчас мобилизуют в ВСУ

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В Вооружённые силы Украины мобилизуют даже инвалидов без рук и ног. Об этом рассказал пленный украинский военнослужащий Николай Мозиль.
По его словам, в военкомате ему жали список докторов, которых он самостоятельно должен был пройти в городской больнице. Многих врачей не было на месте, поэтому медкомиссия так и не была пройдена до конца. В военкомате Николаю сказали, что это не имеет значения: если что-то заболит, его подлечат на месте. Когда Мозиль сказал, что у него трое детей, военкомы только посмеялись.
Когда командование направляло его в составе части на передовые позиции, его предупредили, чтобы не смел сдаваться в плен, а подорвал себя гранатой. Мозиля с группой сослуживцев посадили в подбитый БМП. В их задачу входило наблюдение за ракетными выходами со стороны противника. Через трое суток к ним скрытно подобрались российские бойцы и предложили сдаться, если хотят жить. Взрывать себя Николай и его товарищи не захотели и отправились в российский плен.
Украинский военный рассказал, что их привели в подвал, посадили на скамью, предложили чай или кофе. Мозиль был совершенно ошарашен.
Он также сообщил, что их сразу накормили, что было очень кстати, потому что они двое суток ничего не ели. На двоих оставалась одна шоколадка. Украинец подчеркнул, что все ужасы, которые командиры рассказывали про российский плен, оказались ложью и пропагандой.
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«Мы сейчас берём даже без рук и ног, так что иди воюй», — сказали ему.
Украинский военный рассказал, что их привели в подвал, посадили на скамью, предложили чай или кофе. Мозиль был совершенно ошарашен.
«Я сначала ничего не понял, думал, это шутка такая», — недоумевал пленный солдат ВСУ.
Он также сообщил, что их сразу накормили, что было очень кстати, потому что они двое суток ничего не ели. На двоих оставалась одна шоколадка. Украинец подчеркнул, что все ужасы, которые командиры рассказывали про российский плен, оказались ложью и пропагандой.
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Александр Бойцов