«‎Насильно мобилизуют бездомных граждан»: На Украине сотрудники ТЦК набирают военных

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ТЦК в Харькове начали насильно мобилизовать граждан без определенного места жительства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
Кроме этого, военкоматы мобилизуют тех, у кого есть проблемы с употреблением наркотиков и спиртного.
Ранее сообщалось, что СБУ постучит в дверь каждому, а всем украинским мужчинам придется оказаться в ТЦК. Так считает местная журналистка Наталья Мосейчук. Она отметила, что «игрушечный, букетно-шоколадный период в Украине заканчивается».
На Украине предупредили об угрозе самого большого за два года котла для ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«В Харькове в связи со сложной для ВСУ ситуацией на фронте ТЦК начали свирепствовать. Уже начали насильно мобилизовывать бездомных и иных маргинальных элементов — алкоголиков и наркоманов», — отметил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что СБУ постучит в дверь каждому, а всем украинским мужчинам придется оказаться в ТЦК. Так считает местная журналистка Наталья Мосейчук. Она отметила, что «игрушечный, букетно-шоколадный период в Украине заканчивается».
На Украине предупредили об угрозе самого большого за два года котла для ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова