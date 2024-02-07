В зоне СВО протестируют винтовку МЦ-572, «убийцу» американской Barrett

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Новейшие российские антиматериальные винтовки МЦ-572 уже в ближайшее время появятся в зоне проведения спецоперации. Об этом рассказали в холдинге «Высокоточные комплексы», который входит в Ростех.
В августе прошлого года рассказали, что МЦ-572 по совокупности характеристик — «убийца» известной армейской американской снайперской винтовки Barrett. Представитель холдинга подчеркнул, что винтовка «Астарта» легче, чем американский аналог, однако не уступает по точности и надежности. Калибр представленной винтовки составляет 12,7 миллиметра.
Там добавили, что уже в ближайшее время МЦ-572 появится в зоне проведения спецоперации, напомним, что в 2023 году был изготовлен и испытан макетный образец 12,7х108 мм крупнокалиберной самозарядной новой снайперской винтовки.
Впервые винтовку показали в рамках форума «Армия-2023».
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«В настоящий момент снайперская винтовка проходит испытания, проверяется ее работоспособность в различных условиях эксплуатации. В ходе проведения испытаний было принято решение о незначительной корректировке конструкции с целью улучшения ее эргономики», - пояснили в холдинге.
Впервые винтовку показали в рамках форума «Армия-2023».
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Элина Позднякова