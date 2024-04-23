В зоне СВО снайпер ликвидировал военнослужащего ВСУ с позывным «Джон Вик»

Фото: iStock/Artem Zakharov
В зоне специальной военной операции погиб украинский военнослужащий, известный под позывным «Джон Вик». Как сообщил военный корреспондент Руслан Татаринов в своем Telegram-канале «Шепот фронта», смертельный выстрел совершил российский снайпер в селе Бердычи Донецкой Народной Республики.
«Ликвидирован Иван Отрошко, позывной «Джон Вик»... Снайпер снял в Бердычах...», — написал Татаринов.Ранее также было сообщено о ликвидации снайперши ВСУ по прозвищу «Виски» в зоне специальной военной операции.
Читайте также:
Российский снайпер ликвидировал солдата ВСУ с расстояния в несколько километров
Российский спецназ ликвидировал французского офицера, командовавшего ДРГ ВСУ
Cпецназ РФ ликвидировал группу ВСУ на авдеевском направлении
Артем Кузьмин