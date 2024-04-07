В зоне СВО впервые применили комплекс ПВО «Панцирь-М» и уничтожили Storm Shadow

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В зоне СВО был впервые применен морской российский комплекс ПВО «Панцирь-М». Он успешно поразил англо-французскую крылатую ракету «Storm Shadow». Об этом заявил гендиректор холдинга «Высокоточные комплексы», входящего в «Ростех», Олег Рязанцев в эфире телеканала «Звезда плюс».
По его словам, комплекс продемонстрировал высокую эффективность.
Рязанцев отметил, что Storm Shadow активно используют украинские военные, однако «Панцирь-М» способен противостоять угрозе.
Ранее Рязанцев рассказал о доработке ракеты ОТРК «Искандер». По его словам, улучшения в вооружение внесены с учетом опыта СВО.
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Рязанцев отметил, что Storm Shadow активно используют украинские военные, однако «Панцирь-М» способен противостоять угрозе.
Ранее Рязанцев рассказал о доработке ракеты ОТРК «Искандер». По его словам, улучшения в вооружение внесены с учетом опыта СВО.
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Анастасия Хохлова