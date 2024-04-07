В зоне СВО впервые применили комплекс ПВО «Панцирь-М» и уничтожили Storm Shadow

Российским войскам удается продвинуться на нескольких участках фронта. На Артемовском направлении ВСУ стягивают резервы для сдерживания атак ВС РФ и наступления. О том, на каком участке фронта идут ожесточенные бои и где закрепились российские военные, читайте в материале «Радио 1».