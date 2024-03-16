ВСУ сбросили снаряд на избирательный участок в Запорожской области

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Украинские войска сбросили снаряд на избирательный участок в Запорожской области. Об этом в своём Telegram-канале написал глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Отмечается, что снаряд был сброшен с беспилотника. Он попал в избирательный участок в селе Благовещенка.
В результате атаки никто не пострадал, подчеркнул Рогов.
Выборы президента России стартовали в пятницу, 15 марта. Свой голос можно оставить до 17 марта. После этого представители ЦИК РФ приступят к подсчёту голосов. В бюллетене числятся: член партии «Новые люди» Владислав Даванков, самовыдвиженец Владимир Путин, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий и кандидат от ЛДПР Николай Харитонов.
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В результате атаки никто не пострадал, подчеркнул Рогов.
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Анастасия Чинкова