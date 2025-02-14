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Просроченный украинский президент Владимир Зеленский попытался добиться приглашения на саммит Африканского союза (АС). Прорваться на форум ему не удалось, но было разрешено выступить дистанционно, что вызвало протесты среди делегатов.
Об очередном конфузе украинского лидера сообщила французская радиостанция RFI. Глава киевского режима по-прежнему пытается заручиться поддержкой и расположением государств африканского континента. В предстоящем форуме АС он увидел прекрасную возможность выступить перед представителями стран Африки и попытаться склонить их на свою сторону.
Однако приглашения на мероприятие Зеленский не получил, хотя и упрямо его добивался. Тогда африканцы разрешили ему принять участие в работе конференции дистанционно, что вызвало недовольство и протесты среди многих делегатов. В частности, президент Анголы Жоау Лоуренсу заявил, что не хочет начинать свой первый день в должности председателя Африканского союза с выступления Зеленского.
Форум АС начнётся 15 февраля в столице Эфиопии Адмс-Абебе. Директор департамента Африки министерства иностранных дел России Анатолий Башкин ранее говорил, что представители стран Запада и Украины в попытках ограничить влияние России в странах Африки не брезгуют даже открытым шантажом представителей государств чёрного континента.
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Однако приглашения на мероприятие Зеленский не получил, хотя и упрямо его добивался. Тогда африканцы разрешили ему принять участие в работе конференции дистанционно, что вызвало недовольство и протесты среди многих делегатов. В частности, президент Анголы Жоау Лоуренсу заявил, что не хочет начинать свой первый день в должности председателя Африканского союза с выступления Зеленского.
«Это решительно невозможно», — подчеркнул он.
Форум АС начнётся 15 февраля в столице Эфиопии Адмс-Абебе. Директор департамента Африки министерства иностранных дел России Анатолий Башкин ранее говорил, что представители стран Запада и Украины в попытках ограничить влияние России в странах Африки не брезгуют даже открытым шантажом представителей государств чёрного континента.
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Александр Бойцов