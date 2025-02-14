Встреча представителей РФ и Украины пройдет на следующей неделе в Саудовской Аравии

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По словам президента США Дональда Трампа, встреча представителей России и Украины состоится в Саудовской Аравии уже на следующей неделе. Об этом американский лидер заявил в ходе встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Белом доме.
Также Трамп отметил, что предстоящие диалоги между представителями РФ, США и Украины покажут, насколько достижимо мирное решение украинского конфликта.
Ранее американский президент заявлял о первых контактах России и Штатов по Украине, которые состоятся уже 14 февраля. Встреча пройдет во время Мюнхенской конференции по безопасности.
«Радио 1» сообщало, что советник Трампа Кита Келлог поделился некоторыми условиями будущего мирного соглашения между РФ и Украиной. В нем будут зафиксированы новые регионы России, при этом другим странам их не обязательно признавать.
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Ранее американский президент заявлял о первых контактах России и Штатов по Украине, которые состоятся уже 14 февраля. Встреча пройдет во время Мюнхенской конференции по безопасности.
«Радио 1» сообщало, что советник Трампа Кита Келлог поделился некоторыми условиями будущего мирного соглашения между РФ и Украиной. В нем будут зафиксированы новые регионы России, при этом другим странам их не обязательно признавать.
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Иван Мусатов