Зеленский и Трамп договорились о начале работы по урегулированию конфликта

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Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп договорились поручить своим командам начать работу по урегулированию украинского конфликта. Об этом рассказал глава офиса Зеленского Андрей Ермак.
Как пишут украинские СМИ, Трамп связался с Зеленским после телефонного разговора с главой РФ Владимиром Путиным. Американский президент настоял на окончании конфликта. При этом сам Зеленский после разговора с Трампом заявил о возможности дожать Россию и ее лидера до мира.
Напомним, что 12 февраля Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Насчет этого уже дали свой комментарий представител генсека ООН Фархан Хак и глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов.
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