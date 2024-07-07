Важнейшая часть ракеты Storm Shadow попала в распоряжение российских военных

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Кумулятивная боевая часть европейских ракет Storm Shadow/SCALP, которые поставляются киевскому режиму, была изучена российскими специалистами. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на инженера, специалиста по работе с вооружением.
Отмечается, что в результате исследований были определены глубина пробития и дальность срабатывания над поверхностью земли. Инженер отметил, что в процессе работы стало известно, какие датчики цели задействуются.
Уточняется, что благодаря изучению ракеты отечественными специалистами появится возможность принять контрмеры для защиты от подобного оружия, в том числе для создания укрытий с необходимыми характеристиками.
Напомним, Storm Shadow является малозаметной крылатой ракетой воздушного базирования. Она запускается с самолетов. Дальность поражения составляет от 250 до 560 км.
Ранее сообщалось, что российские эксперты провели исследование устройства кассетного суббоеприпаса, используемого в ракете ATACMS.
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Уточняется, что благодаря изучению ракеты отечественными специалистами появится возможность принять контрмеры для защиты от подобного оружия, в том числе для создания укрытий с необходимыми характеристиками.
Напомним, Storm Shadow является малозаметной крылатой ракетой воздушного базирования. Она запускается с самолетов. Дальность поражения составляет от 250 до 560 км.
Ранее сообщалось, что российские эксперты провели исследование устройства кассетного суббоеприпаса, используемого в ракете ATACMS.
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Екатерина Коршунова