Подполье сообщило об уничтожении склада с боекомплектом при ударе по Васильевке

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Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что склад с боекомплектом и беспилотниками, а также операторы дронов украинских войск были поражены в результате удара по подконтрольной ВСУ Васильевке Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным местного сопротивления, «прилет» был мощным, а после взрыва село оцепили сотрудники СБУ и военнослужащие. Лебедев отметил, что на данный момент извлекли тела четырнадцати погибших боевиков.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова