В Раде раскрыли, как Зеленского обманули во время поездки на линию обороны

Солдаты ВСУ осознают неизбежность территориальных потерь в конфликте с РФ, в связи с чем они готовы пойти хотя бы на корейский вариант. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на участника общественного движения «Другая Украина», экс-депутата Верховной рады Украины Владимира Олейника.