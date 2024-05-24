В Раде раскрыли, как Зеленского обманули во время поездки на линию обороны

Депутат Верховной Рады Михаил Бондарь заявил, что украинского лидера Владимира Зеленского во время поездки на приграничную линию оборону возили на показательный объект вместо реальных недостроенных укреплений. Об этом сообщает Радио НВ.
Бондарь отметил, что он вместе с коллегами выезжал и фиксировал строительство этих укреплений вблизи границы с РФ. По его словам, после этого был построен специальный показательный объект, куда можно «приезжать и фотографировать».
Бондарь подчеркнул, что другие участки линии обороны рядом с границей по факту были выполнены на скорую руку, не достроены или вообще отсутствовали.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
Украине предрекли отступление из Харькова после одного из действий России
В Германии раскрыли, какой город скоро потеряет Украина
Опубликованы кадры предположительного момента взрыва БПЛА над Нижнекамском
Бондарь подчеркнул, что другие участки линии обороны рядом с границей по факту были выполнены на скорую руку, не достроены или вообще отсутствовали.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
Украине предрекли отступление из Харькова после одного из действий России
В Германии раскрыли, какой город скоро потеряет Украина
Опубликованы кадры предположительного момента взрыва БПЛА над Нижнекамском
Екатерина Коршунова