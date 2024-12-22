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«Вели себя как нелюди»: в Курской области рассказали о расстрелах ВСУ мирных граждан

Хинштейн: жители села Плехово рассказали, как ВСУ расстреливали мирных граждан
Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

В селе Плехово Суджанского района Курской области жители пережили ужасы оккупации Вооружёнными силами Украины. По словам очевидцев, которые пересказал врио губернатора российского региона Александр Хинштейн, украинские военные безжалостно расстреливали мирных граждан, не давая никаких объяснений.
Истории о жестоких расстрелах дошли до временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна, когда тот посетил больницу, где проходят лечение трое выживших из села Плехово Суджанского района.

«Рассказывают, что оккупанты вели себя как нелюди: расстреливали мирных граждан безо всякого повода. (...) Трудно себе представить весь тот ужас, что им пришлось пережить», — отметил врио губернатора в своем Telegram-канале.


Хинштейн отметил, что жителям удалось спастись лишь благодаря взаимной поддержке.

Сейчас освобождённое село возвращается к жизни, а пострадавшие получают необходимую помощь.

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SHOT: в Орле прогремело около десяти глухих взрывов
22 декабря 2024, 02:02

Фото: iStock/dzika_mrowka

Над Орлом раздалась серия мощных взрывов. По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны.
Очевидцы сообщили Telegram-каналу SHOT, что в небе прозвучало около 10–12 глухих взрывов, а на окраинах города были видны яркие вспышки. На данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

В ночь с 21 на 22 декабря «Радио 1» передавало, что жители Казани сообщили о взрыве в районе жилого комплекса «Арт-Сити», расположенного недалеко от ЖК «Лазурные небеса», который ранее утром подвергся атаке беспилотников.

Днем 21 декабря сообщалось, что ВС РФ освободили еще один населенный пункт в ДНР.

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SHOT: в Казани раздался взрыв, ликвидировали снаряд БПЛА ВСУ
22 декабря 2024, 00:16

Фото: iStock/RamonCast

Жители Казани сообщили о взрыве в районе жилого комплекса «Арт-Сити», расположенного недалеко от ЖК «Лазурные небеса», который ранее утром подвергся атаке беспилотников.
«Хлопок в районе жк «Лазурные небеса» — это результат ликвидации остатков БПЛА», — передают в администрации Советского района Казани.
В соцсетях начали появляться видео с клубами дыма, поднявшегося после взрыва. Причины инцидента выяснялись.

Позднее стало известно, что сапёры ликвидировали неразорвавшийся боеприпас, найденный в поле неподалёку. В Telegram-канале SHOT выложили момент устранения взрывчатки.



По информации Baza, боеприпас принадлежал одному из беспилотников, использованных в утренней атаке.

Ранее «Радио 1» передавало, что один из беспилотников, ударивших по элитным высоткам в Казани, пытались сбить из стрелкового оружия.

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Узнали число госпитализированных жителей Рыльска после обстрела ВСУ
Хинштейн: 14 жителей Рыльска находятся в больнице Курска после обстрела ВСУ
21 декабря 2024, 23:55

Фото: iStock/sudok1

В результате ракетного удара ВСУ по городу Рыльску в Курской области 14 жителей были госпитализированы.
Как сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн в своём Telegram-канале, пострадавшие доставлены в Курскую областную клиническую больницу. Большинство из пострадавших получили незначительные травмы, однако пережили сильный стресс из-за обстрела.

Инцидент произошёл 20 декабря, когда украинские войска нанесли удар по городу.

По данным СМИ, из одной из сбитых российской ПВО боеголовок на территорию города упали 17 суббоеприпасов, вызвав пожар. Предполагается, что обстрел вёлся из Черниговской области Украины. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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На Украине прозвучала воздушная тревога
Минцифры Украины: в Киеве и Сумской области прозвучала воздушная тревога
21 декабря 2024, 22:13

Фото: istockphoto/Harry Wedzinga

В Киеве и под Сумами на Украине в четвертый раз за сутки звучит воздушная тревога, проинформировали в республиканском Минцифры. Тревога началась в 20:49 по Москве.
Помимо этого, сигнал воздушной тревоги слышен в Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Полтавской и Киевской областях.

Перед этим стало известно, что глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о невозможности вернуть потерянные территории в боях.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Тогда президент РФ Владимир Путин заявил в своем обращении к россиянам, что киевский режим занимался геноцидом мирного населения Донбасса в течение восьми лет. Через несколько месяцев Донбасс вошел в состав России.

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Спасатели МЧС уничтожили фугасную боеголовку ракеты HIMARS под Курском
21 декабря 2024, 21:58

Фото: istockphoto/vadimrysev

Боевую часть американской ракеты HIMARS уничтожили в Рыльске курского направления сотрудники МЧС России. Об этом проинформировали в пресс-службе ведомства.
«Всего было осмотрено 600 кв. м территории. Обнаружена и вывезена на полигон для уничтожения осколочно-фугасная боевая часть ракеты HIMARS», — пояснили спасатели.
Отряд ведет работу в регионе с августа. Его задача — очистить территории, где проживают мирные граждане от взрывоопасных предметов. С начала работы спасатели обезвредили и ликвидировали свыше 1838 таких предметов.

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа, боевики ВСУ атакуют гражданских, пытаясь, по мнению экспертов, компенсировать неудачи на поле боя.

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Украина модернизирует управление БПЛА
Reuters: Киев обучает искусственный интеллект для управления беспилотниками
21 декабря 2024, 21:42

Фото: istockphoto/bbsferrari

Киев в ускоренном темпе обучает искусственный интеллект (ИИ) управлять своими дронами при помощи миллионов часов видео с беспилотников. Об этом пишет агентство Reuters.
Как отметил украинский эксперт Александр Дмитриев, с 2022 года централизованы и проанализированы два миллиона часов таких записей, поступивших из зоны боевых действий от 15 операторов дронов.

Дмитриев подчеркнул, что данными можно пользоваться, чтобы тренировать модели ИИ на предмет тактического анализа, а также распознавания целей и оценки эффективности оружия.

Известно, что союзники киевского режима интересуются массивом информации, который каждый день пополняется на пять-шесть терабайт.

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#новости
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Британский эксперт назвал катастрофу для Украины
Эксперт Меркурис: Курская область стала для боевиков ВСУ большой катастрофой
21 декабря 2024, 21:02

Фото: istockphoto/Michele Ursi

У боевиков ВСУ бедственное положение в зоне специальной военной операции, однако степень этого бедствия осознают пока не все, считает аналитик из Великобритании Александр Меркурис. Свое мнение он высказал в разговоре с YouTube-каналом Duran.
«СМИ в целом не осознают, насколько плоха ситуация для Украины на линии фронта. Она была очень плоха еще летом, а за последние пару недель стала намного хуже, и Курская область — это большая катастрофа», — прокомментировал эксперт.
Меркурис назвал курское направление для украинских войск «открытой раной» и заявил, что, по его мнению, битва за Красноармейск (Покровск) начнется уже скоро. Речь идет о ближайших двух неделях, то есть «до нового года».

Перед этим норвежский профессор объяснил, почему российская сторона ведет себя сдержанно в украинском конфликте.

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#курская область
#война
#сво
#конфликт
#новости
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На Западе объяснили сдержанность России в конфликте на Украине
Профессор Дизен: Россия сдержана в конфликте на Украине, поскольку побеждает
21 декабря 2024, 20:46

Фото: istockphoto/Diy13

Россия сдержанно ведет себя в конфликте на Украине, потому что побеждает, написал в соцсетях профессор из Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
«Россия действует сдержанно, поскольку одерживает победу», — сказано в его публикации.
Эксперт напомнил, что Вашингтон нацеливался не на поддержку Киева, а на желание причинить вред российской стороне.

Перед этим пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что США недружественно относятся к РФ, поскольку их ракеты летят в российские объекты и наводятся они американскими специалистами.

Кроме того, бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон рассказывал, какой сюрприз ждет новоизбранного президента США Дональда Трампа при встрече с Владимиром Путиным.

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#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#новости
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В Кремле назвали наводчиков ракет, бьющих по России
Песков: бьющие по России ракеты наводят специалисты из США
21 декабря 2024, 20:12

Фото: istockphoto/TomasSereda

Соединенные Штаты в настоящее время — недружественная для РФ страна, поскольку их ракетами бьют по российским территориям, заявил в беседе с журналистами пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«США — это недружественная страна. Американские ракеты стреляют по нашей территории. И их наводят американские специалисты», — сказал он.
Перед этим аналитик Анатолий Матвийчук рассказал, какие российские ракеты способны достичь американских границ в течение часа. Эксперт назвал шесть видов ракетных систем.

Одной из новейших является «Орешник», которую применили по Днепропетровску в конце ноября в ответ на удары по Брянской и Курской областям. Тогда президент России Владимир Путин подчеркнул, что «ответ всегда будет».

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