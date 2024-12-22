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В селе Плехово Суджанского района Курской области жители пережили ужасы оккупации Вооружёнными силами Украины. По словам очевидцев, которые пересказал врио губернатора российского региона Александр Хинштейн, украинские военные безжалостно расстреливали мирных граждан, не давая никаких объяснений.
Истории о жестоких расстрелах дошли до временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна, когда тот посетил больницу, где проходят лечение трое выживших из села Плехово Суджанского района.
Хинштейн отметил, что жителям удалось спастись лишь благодаря взаимной поддержке.
Сейчас освобождённое село возвращается к жизни, а пострадавшие получают необходимую помощь.
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«Рассказывают, что оккупанты вели себя как нелюди: расстреливали мирных граждан безо всякого повода. (...) Трудно себе представить весь тот ужас, что им пришлось пережить», — отметил врио губернатора в своем Telegram-канале.
Хинштейн отметил, что жителям удалось спастись лишь благодаря взаимной поддержке.
Сейчас освобождённое село возвращается к жизни, а пострадавшие получают необходимую помощь.
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Мария Моисеева