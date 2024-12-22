SHOT: в Казани раздался взрыв, ликвидировали снаряд БПЛА ВСУ

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Жители Казани сообщили о взрыве в районе жилого комплекса «Арт-Сити», расположенного недалеко от ЖК «Лазурные небеса», который ранее утром подвергся атаке беспилотников.
«Хлопок в районе жк «Лазурные небеса» — это результат ликвидации остатков БПЛА», — передают в администрации Советского района Казани.В соцсетях начали появляться видео с клубами дыма, поднявшегося после взрыва. Причины инцидента выяснялись.
Позднее стало известно, что сапёры ликвидировали неразорвавшийся боеприпас, найденный в поле неподалёку. В Telegram-канале SHOT выложили момент устранения взрывчатки.
По информации Baza, боеприпас принадлежал одному из беспилотников, использованных в утренней атаке.
Ранее «Радио 1» передавало, что один из беспилотников, ударивших по элитным высоткам в Казани, пытались сбить из стрелкового оружия.
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