Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Узнали число госпитализированных жителей Рыльска после обстрела ВСУ

Узнали число госпитализированных жителей Рыльска после обстрела ВСУ

Хинштейн: 14 жителей Рыльска находятся в больнице Курска после обстрела ВСУ
Фото: iStock/sudok1

Фото: iStock/sudok1

В результате ракетного удара ВСУ по городу Рыльску в Курской области 14 жителей были госпитализированы.
Как сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн в своём Telegram-канале, пострадавшие доставлены в Курскую областную клиническую больницу. Большинство из пострадавших получили незначительные травмы, однако пережили сильный стресс из-за обстрела.

Инцидент произошёл 20 декабря, когда украинские войска нанесли удар по городу.



По данным СМИ, из одной из сбитых российской ПВО боеголовок на территорию города упали 17 суббоеприпасов, вызвав пожар. Предполагается, что обстрел вёлся из Черниговской области Украины. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Спасатели МЧС уничтожили фугасную боеголовку ракеты HIMARS под Курском

В Кремле назвали наводчиков ракет, бьющих по России

Хинштейн не подтвердил смерть ребенка при ракетном ударе ВСУ по Рыльску
#пострадавшие
#травмы
#telegram
#всу
#обстрел
#удар
#сво
SHOT: в Казани раздался взрыв, ликвидировали снаряд БПЛА ВСУ
22 декабря 2024, 00:16

Фото: iStock/RamonCast

Жители Казани сообщили о взрыве в районе жилого комплекса «Арт-Сити», расположенного недалеко от ЖК «Лазурные небеса», который ранее утром подвергся атаке беспилотников.
«Хлопок в районе жк «Лазурные небеса» — это результат ликвидации остатков БПЛА», — передают в администрации Советского района Казани.
В соцсетях начали появляться видео с клубами дыма, поднявшегося после взрыва. Причины инцидента выяснялись.

Позднее стало известно, что сапёры ликвидировали неразорвавшийся боеприпас, найденный в поле неподалёку. В Telegram-канале SHOT выложили момент устранения взрывчатки.



По информации Baza, боеприпас принадлежал одному из беспилотников, использованных в утренней атаке.

Ранее «Радио 1» передавало, что один из беспилотников, ударивших по элитным высоткам в Казани, пытались сбить из стрелкового оружия.

Читайте также:

Узнали число госпитализированных жителей Рыльска после обстрела ВСУ

На Украине прозвучала воздушная тревога

Украина модернизирует управление БПЛА
#видео
#боеприпас
#жители
#инцидент
#происшествия
#сво
#бпла
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине прозвучала воздушная тревога
Минцифры Украины: в Киеве и Сумской области прозвучала воздушная тревога
21 декабря 2024, 22:13

Фото: istockphoto/Harry Wedzinga

В Киеве и под Сумами на Украине в четвертый раз за сутки звучит воздушная тревога, проинформировали в республиканском Минцифры. Тревога началась в 20:49 по Москве.
Помимо этого, сигнал воздушной тревоги слышен в Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Полтавской и Киевской областях.

Перед этим стало известно, что глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о невозможности вернуть потерянные территории в боях.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Тогда президент РФ Владимир Путин заявил в своем обращении к россиянам, что киевский режим занимался геноцидом мирного населения Донбасса в течение восьми лет. Через несколько месяцев Донбасс вошел в состав России.

Читайте также:

Спасатели МЧС уничтожили фугасную боеголовку ракеты HIMARS под Курском

Украина модернизирует управление БПЛА

Британский эксперт назвал катастрофу для Украины
#мир
#украина
#война
#сво
#конфликт
#россия
#новости
#воздушная тревога
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Спасатели МЧС уничтожили фугасную боеголовку ракеты HIMARS под Курском
21 декабря 2024, 21:58

Фото: istockphoto/vadimrysev

Боевую часть американской ракеты HIMARS уничтожили в Рыльске курского направления сотрудники МЧС России. Об этом проинформировали в пресс-службе ведомства.
«Всего было осмотрено 600 кв. м территории. Обнаружена и вывезена на полигон для уничтожения осколочно-фугасная боевая часть ракеты HIMARS», — пояснили спасатели.
Отряд ведет работу в регионе с августа. Его задача — очистить территории, где проживают мирные граждане от взрывоопасных предметов. С начала работы спасатели обезвредили и ликвидировали свыше 1838 таких предметов.

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа, боевики ВСУ атакуют гражданских, пытаясь, по мнению экспертов, компенсировать неудачи на поле боя.

Читайте также:

Хинштейн не подтвердил смерть ребенка при ракетном ударе ВСУ по Рыльску

«Усама Бен Зеленский»: в МИД РФ жестко осудили Украину

МВД: заключенные самарской колонии получили паспорта РФ и отправились на СВО
#мир
#россия
#курская область
#война
#сво
#конфликт
#украина
#мчс
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украина модернизирует управление БПЛА
Reuters: Киев обучает искусственный интеллект для управления беспилотниками
21 декабря 2024, 21:42

Фото: istockphoto/bbsferrari

Киев в ускоренном темпе обучает искусственный интеллект (ИИ) управлять своими дронами при помощи миллионов часов видео с беспилотников. Об этом пишет агентство Reuters.
Как отметил украинский эксперт Александр Дмитриев, с 2022 года централизованы и проанализированы два миллиона часов таких записей, поступивших из зоны боевых действий от 15 операторов дронов.

Дмитриев подчеркнул, что данными можно пользоваться, чтобы тренировать модели ИИ на предмет тактического анализа, а также распознавания целей и оценки эффективности оружия.

Известно, что союзники киевского режима интересуются массивом информации, который каждый день пополняется на пять-шесть терабайт.

Читайте также:

Британский эксперт назвал катастрофу для Украины

На Западе объяснили сдержанность России в конфликте на Украине

Российские военные уничтожили украинские БПЛА над Крымом
#мир
#украина
#бпла
#дрон
#искусственный интеллект
#война
#сво
#конфликт
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Британский эксперт назвал катастрофу для Украины
Эксперт Меркурис: Курская область стала для боевиков ВСУ большой катастрофой
21 декабря 2024, 21:02

Фото: istockphoto/Michele Ursi

У боевиков ВСУ бедственное положение в зоне специальной военной операции, однако степень этого бедствия осознают пока не все, считает аналитик из Великобритании Александр Меркурис. Свое мнение он высказал в разговоре с YouTube-каналом Duran.
«СМИ в целом не осознают, насколько плоха ситуация для Украины на линии фронта. Она была очень плоха еще летом, а за последние пару недель стала намного хуже, и Курская область — это большая катастрофа», — прокомментировал эксперт.
Меркурис назвал курское направление для украинских войск «открытой раной» и заявил, что, по его мнению, битва за Красноармейск (Покровск) начнется уже скоро. Речь идет о ближайших двух неделях, то есть «до нового года».

Перед этим норвежский профессор объяснил, почему российская сторона ведет себя сдержанно в украинском конфликте.

Читайте также:

В Кремле назвали наводчиков ракет, бьющих по России

Хинштейн не подтвердил смерть ребенка при ракетном ударе ВСУ по Рыльску

«Усама Бен Зеленский»: в МИД РФ жестко осудили Украину
#мир
#украина
#россия
#всу
#курская область
#война
#сво
#конфликт
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Западе объяснили сдержанность России в конфликте на Украине
Профессор Дизен: Россия сдержана в конфликте на Украине, поскольку побеждает
21 декабря 2024, 20:46

Фото: istockphoto/Diy13

Россия сдержанно ведет себя в конфликте на Украине, потому что побеждает, написал в соцсетях профессор из Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
«Россия действует сдержанно, поскольку одерживает победу», — сказано в его публикации.
Эксперт напомнил, что Вашингтон нацеливался не на поддержку Киева, а на желание причинить вред российской стороне.

Перед этим пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что США недружественно относятся к РФ, поскольку их ракеты летят в российские объекты и наводятся они американскими специалистами.

Кроме того, бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон рассказывал, какой сюрприз ждет новоизбранного президента США Дональда Трампа при встрече с Владимиром Путиным.

Читайте также:

Хинштейн не подтвердил смерть ребенка при ракетном ударе ВСУ по Рыльску

«Усама Бен Зеленский»: в МИД РФ жестко осудили Украину

Российские военные уничтожили украинские БПЛА над Крымом
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Кремле назвали наводчиков ракет, бьющих по России
Песков: бьющие по России ракеты наводят специалисты из США
21 декабря 2024, 20:12

Фото: istockphoto/TomasSereda

Соединенные Штаты в настоящее время — недружественная для РФ страна, поскольку их ракетами бьют по российским территориям, заявил в беседе с журналистами пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«США — это недружественная страна. Американские ракеты стреляют по нашей территории. И их наводят американские специалисты», — сказал он.
Перед этим аналитик Анатолий Матвийчук рассказал, какие российские ракеты способны достичь американских границ в течение часа. Эксперт назвал шесть видов ракетных систем.

Одной из новейших является «Орешник», которую применили по Днепропетровску в конце ноября в ответ на удары по Брянской и Курской областям. Тогда президент России Владимир Путин подчеркнул, что «ответ всегда будет».

Читайте также:

«Усама Бен Зеленский»: в МИД РФ жестко осудили Украину

Российские военные уничтожили украинские БПЛА над Крымом

ВСУ жестоко расстреляли мирного жителя освобожденной Красногоровки в ДНР
#мир
#россия
#сша
#война
#сво
#конфликт
#новости
#кремль
#ракетный удар
#дмитрий песков
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Хинштейн не подтвердил смерть ребенка при ракетном ударе ВСУ по Рыльску
21 декабря 2024, 19:27

Фото: istockphoto/N-sky

Гибель ребенка при обстреле Рыльска со стороны ВСУ не подтверждена, заявил врио главы Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале.
Он добавил, что пять человек погибли, но детей среди них нет. Хинштейн соболезнует близким и родным жертв. Чиновник заверил, что региональное правительство окажет им максимальную поддержку.

При обстреле повреждены девять объектов, включая объекты социальной инфраструктуры, жилые дома, а также частные постройки, где повреждены окна.

Украина вторглась в Курскую область в начале августа, бои в российском регионе продолжаются.

Перед этим стало известно, что бойцы ВС РФ ликвидировали несколько украинских дронов над крымским полуостровом.

Читайте также:

Названы российские ядерные ракеты, способные долететь до США

Замкомандира «Кобры» раскрыл зверства ВСУ в Курахово

«Старые или алкоголики»: в Генштабе ВСУ заявили о дефиците в войсках
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#смерть
#дети
#новости
#курская область
#александр хинштейн
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Усама Бен Зеленский»: в МИД РФ жестко осудили Украину
Дипломат Захарова: Зеленский — глава террористической ячейки, убивающей мирных
21 декабря 2024, 19:25

Фото: istockphoto/Aleksey Konovalov

Владимир Зеленский возглавляет террористическую ячейку, которая убивает мирных граждан, заявила РИА Новости дипломат российского МИДа Мария Захарова, комментируя атаку со стороны ВСУ на Казань. Она подчеркнула, что Киев занимался терроризмом и раньше.
«Усама Бен Зеленский. (…) А теперь он стал главой террористической ячейки, которая убивает людей, мирных людей, ученых, детей, бьет по гражданской инфраструктуре», — прокомментировала Захарова, проведя параллель с тем, как США и Британия готовили Бен Ладена.
Перед этим официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ высказалась о молчании западных стран по поводу удара ВСУ по казанским высоткам.

Боевики ВСУ ударили по Казани примерно в 8:00 утра, используя беспилотники. Было зафиксировано восемь прилетов. Жители одного из ЖК рассказали детали эвакуации.

Читайте также:

«Трампа ждет сюрприз»: в США неожиданно оценили Путина

Российские военные уничтожили украинские БПЛА над Крымом

Зеленский резко изменился в своих заявлениях об СВО
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#мид рф
#мария захарова
#владимир зеленский
#терроризм
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате