Узнали число госпитализированных жителей Рыльска после обстрела ВСУ

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В результате ракетного удара ВСУ по городу Рыльску в Курской области 14 жителей были госпитализированы.
Как сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн в своём Telegram-канале, пострадавшие доставлены в Курскую областную клиническую больницу. Большинство из пострадавших получили незначительные травмы, однако пережили сильный стресс из-за обстрела.
Инцидент произошёл 20 декабря, когда украинские войска нанесли удар по городу.
По данным СМИ, из одной из сбитых российской ПВО боеголовок на территорию города упали 17 суббоеприпасов, вызвав пожар. Предполагается, что обстрел вёлся из Черниговской области Украины. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Инцидент произошёл 20 декабря, когда украинские войска нанесли удар по городу.
По данным СМИ, из одной из сбитых российской ПВО боеголовок на территорию города упали 17 суббоеприпасов, вызвав пожар. Предполагается, что обстрел вёлся из Черниговской области Украины. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Мария Моисеева