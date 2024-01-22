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Венгрия назвала идею Евросоюза о фонде закупки оружия для ВСУ психозом

Сийярто назвал идею ЕС выделять по пять миллиардов евро в год для ВСУ психозом
22 января 2024, 12:12
Фото: iStock/rarrarorro

Фото: iStock/rarrarorro

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что предложение ЕС выделять по пять миллиардов евро в год в специальный фонд на закупку оружия для Украины является продолжением старого военного психоза. Об этом Сийярто написал в социальной сети перед началом первого в году заседания глав МИД стран Евросоюза.
По словам министра, такие действия приведут исключительно к очередным разрушениям. Сийярто отметил, что последующие обсуждения будут проходить в формате жесткого спора.

Он также добавил, что у данного противостояния не будет решения на поле боя. Сийярто подчеркнул, что чем дольше продлится военный конфликт, тем серьезнее будут потери.


Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо написал в соцсети X, что заявления главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен по итогам встречи со шведским и финским лидерами о возможном выделении очередных пятидесяти миллиардов евро для Украины абсолютно неприемлемы.

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В Кремле назвали удары по Донецку актом терроризма
Песков назвал украинские удары по Донецку чудовищным актом терроризма
22 января 2024, 12:56

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что удары Киева по Донецку, гражданской инфраструктуре и людям являются чудовищным актом терроризма. Об этом Песков сообщил журналистам.
Представителя Кремля отметил, что киевский режим продолжает показывать звериное лицо. Песков подчеркнул, что Москва осуждает удары ВСУ по Донецку. Он также добавил, что минобороны, системы противовоздушной обороны и иные ведомства делают все для защиты населения и государства от террористических атак.

Ранее в МИД РФ сообщили, что атака украинских войск при поддержке США и их сателлитов на Донецк является террористическим актом против мирного населения РФ. В ведомстве подчеркнули, что все причастные и ответственные за это преступление понесут неотвратимое наказание.

Напомним, 21 января ВСУ обстреляли микрорайон Текстильщик в Донецке из РЗСО. Под удар попало место, где находятся магазины и торговые ряды. В понедельник в Донецкой Народной Республике объявлен день траура по жертвам агрессии против мирного населения со стороны ВСУ.

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#мид рф
#всу
#минобороны
#донецк
#песков
#удар
#атака
#пушилин
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Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ»
22 января 2024, 12:27

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписал некий указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ», его слова передаёт издание «Украинская правда».
«Это возвращение правды об историческом прошлом ради украинского будущего», — цитирует издание слова президента.

При этом, о каких именно территориях идёт речь и что именно представляет из себя этот указ — Зеленский не уточнил. На его официальном веб-сайте никакой информации об этом указе пока что нет.

Напомним, ранее глава СВР Сергей Нарышкин сообщил, что Зеленский будет продолжать выполнять все команды, поступающие из американского Белого дома, поскольку чиновники из США угрожают ему компроматом о коррупции, который может навсегда закрыть путь Зеленского в политике.

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#указ
#россия
#украина
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В МВД назвали количество поджогов военкоматов с начала СВО
С начала СВО МВД зарегистрировало 220 случаев поджогов военкоматов
22 января 2024, 11:58

Фото: istockphoto/Manuel Rodriguez Sevillano

С начала специальной военной операции правоохранители зарегистрировали 220 попыток поджогов военкоматов. Кроме того, зафиксировано 184 случая диверсий на железной дороге, в основном повреждения релейных шкафов.
Такие цифры назвал заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Станислав Колесник. По его словам, 85% случаев поджогов военкоматов, а также нападений на органы власти, раскрыты. Установлены 220 лиц, причастных к этим правонарушениям, из которых 15 человек являются несовершеннолетними.

Что касается повреждения имущества и оборудования на железной дороге, то за эти преступления задержан 141 человек. В их числе 59 несовершеннолетних, замешанных в противоправных деяниях.

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#мвд
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#железная дорога
#военком
#поджог
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Обнародованы имена 13 французских наёмников, находившихся в Харькове
22 января 2024, 10:39

Фото: iStock/e-crow

Стали известны имена 13 французских наёмников, которые находились в Харькове во время удара российской армии, список французские волонтеры из организации SOS Donbass предоставили «РИА Новости».
Напомним, на прошлой неделе российская армия нанесла удар по базе наёмников, воевавших на стороне ВСУ. Как сообщил председатель ГД Вячеслав Володин, 60 погибших военных были гражданами Франции.

При этом, во французском МИД заявили, что их граждане никогда не находились в зоне СВО на Украине, а все подобные заявления — это манипуляция России.

Тем временем, «РИА Новости» публикует список 13 граждан Франции, которые находились в Харькове во время российского удара. При этом, как отметили в агентстве, их судьба в настоящий момент доподлинно неизвестна.

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#франция
#наём
#всу
#харьков
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Пушилин: ВСУ отыгрываются на гражданских при ухудшении ситуации на фронте
22 января 2024, 10:33

Фото: сайт Кремля

Глава республики Денис Пушилин заявил, что ВС РФ отодвигают линию фронта от Донецка, возможностей у ВСУ становится меньше, по этой причин они отыгрываются на гражданском населении. Об этом Пушилин сообщил в эфире телеканала «Россия 24».
Пушилин отметил, что террористические методы противника продолжают применяться против мирного населения. По словам главы ДНР, при обстреле Донецка украинские войска использовали в том числе кассетные боеприпасы.

Напомним, 21 января ВСУ обстреляли микрорайон Текстильщик в Донецке из РЗСО. Под удар попало место, где находятся магазины и торговые ряды. В понедельник в Донецкой Народной Республике объявлен день траура по жертвам агрессии против мирного населения со стороны ВСУ.

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#магазины
#боеприпасы
#днр
#всу
#удар
#рф
#пушилин
#обстрел
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Экипажи Ка-52 поразили объекты ВСУ на Краснолиманском направлении — МО РФ
22 января 2024, 06:37

Фото: РИА Новости/Нина Падалко

Штурмовики Су-25СМ Центрального военного округа совершили удар по позициям ВС Украины на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Штурмовики Су-25СМ Центрального военного округа нанесли огневое поражение по скоплению личного состава и легкобронированной технике ВСУ в зоне проведения СВО на Краснолиманском направлении», — говорится в заявлении оборонного ведомства.

Отмечается, что целью российских военных стал опорный пункт противника, координаты которого экипажам Су-25СМ передали бойцы разведпозразделения.

«Двигаясь на минимальной высоте, огибая рельефы местности, прибыв в заданную точку, экипажи применили маневр «кабрирование», резко задрав нос самолета, отправив 80-миллиметровые неуправляемые ракеты С-8 по навесной траектории», — рассказали в МО.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
#всу
#вертолёты
#россия
#украина
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В Германии назвали главные причины провала наступления ВСУ
Немецкий генерал Фройдинг перечислил главные причины провала наступления ВСУ
22 января 2024, 06:21

Фото: istockphoto/Olena_Z

Неудачи в контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) объясняются российскими минными заграждениями, отсутствием воздушной поддержки и проблемами в противовоздушной обороне. Такое заявление сделал генерал-майор и глава рабочей группы по координации помощи Украине при Минобороны ФРГ Кристиан Фройдинг в интервью газете Welt am Sonntag.
В ответ на вопросы журналистов о ситуации на фронте, генерал отметил, что, возможно, летом и осенью ожидания как у самих украинцев, так и у немецкой стороны были завышены.

Он подчеркнул, что неудачи связаны с отсутствием воздушной поддержки, локальным превосходством и проблемами в противовоздушной обороне, что сказывается на сопровождении атакующих сил и защите от угроз из воздуха.

Генерал также отметил, что в настоящее время Россия обладает военной инициативой, подчеркнув, что характер конфликта и его развитие не поддаются точным математическим расчетам.

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#россия
#украина
#развитие
#минобороны
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Первый зампред правительства Забайкалья Мирхайдаров пойдёт добровольцем на СВО
22 января 2024, 05:50

Фото: РИА Новости/Марат Мирхайдаров

Первый вице-премьер правительства Забайкальского края Марат Мирхайдаров отправится в зону СВО в качестве добровольца. О своём решении он написал в Телеграм-канале.
«Сегодня утром я принял решение поехать на специальную военную операцию защищать нашу отчизну. В ближайшие дни вылетаю в Грозный и вступлю в ряды добровольцев батальона «Ахмат», — говорится в публикации.

Мирхайдаров подчеркнул, что сила Российской Федерации заключается в россиянах и нашем президенте. Он также выразил уверенность, что спецоперации на Украине в скором времени закончится победой ВС РФ.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#вс рф
#россия
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Симоньян нашла доказательство принадлежности Донецка к России
22 января 2024, 03:45

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Главред телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» назвала главное отличие России от Украины.
«Сегодня, когда эти твари размозжили голову бабушкам, торговавшим семечками, морковкой на донецком рынке. Отчего мы в ответ не расфигачим их бабушек, их рынки, их кулечки с семечками? Потому что они — наши, потому что не разрывает мать своего младенца, так не бывает. Это и доказательство того, что они наши», — заявила Симоньян, обсуждая удар ВС Украины по Донецку 21 января.

Речь идёт о притче о царе Соломоне, которому необходимо было разрешить спор женщин, так как обе считали себя матерью одного ребёнка. Тогда Соломон предложил им разорвать ребёнка на части и взять себе по половине.

«Женщина, которая не согласилась, вот та и была матерью. Это самый очевидный и главный ответ на вопрос, который возникает у огромного количества наших сограждан. И мне тоже, я признаюсь, сложно сдерживать в себе эти же эмоции», — сказала главред.

Напоминаем, что в воскресенье, 21 января, ВСУ обстреляли рынок в микрорайоне Текстильщик, Донецк. Удар из РЗСО попал по месту, где располагались торговые ряды и магазины. В настоящее время известно о 28 погибших.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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