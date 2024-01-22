Венгрия назвала идею Евросоюза о фонде закупки оружия для ВСУ психозом

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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что предложение ЕС выделять по пять миллиардов евро в год в специальный фонд на закупку оружия для Украины является продолжением старого военного психоза. Об этом Сийярто написал в социальной сети перед началом первого в году заседания глав МИД стран Евросоюза.
По словам министра, такие действия приведут исключительно к очередным разрушениям. Сийярто отметил, что последующие обсуждения будут проходить в формате жесткого спора.
Он также добавил, что у данного противостояния не будет решения на поле боя. Сийярто подчеркнул, что чем дольше продлится военный конфликт, тем серьезнее будут потери.
Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо написал в соцсети X, что заявления главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен по итогам встречи со шведским и финским лидерами о возможном выделении очередных пятидесяти миллиардов евро для Украины абсолютно неприемлемы.
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Он также добавил, что у данного противостояния не будет решения на поле боя. Сийярто подчеркнул, что чем дольше продлится военный конфликт, тем серьезнее будут потери.
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Екатерина Коршунова