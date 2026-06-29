Вернувшийся из плена курянин рассказал о холоде и избиениях в тюрьме Винницы
Житель курского приграничья Роман Ванин, вернувшийся из украинского плена, сообщил о жестоком обращении в одной из тюрем Винницы и тяжелых условиях содержания раненых. Об этом пишет РИА Новости.
На встрече с губернатором Курской области Александром Хинштейном он заявил, что помещения не отапливались, а в окнах не хватало стекол. По словам мужчины, внутри стоял сильный холод, а стены покрывал иней.
Он рассказал, что конвоиры били даже тех, кто получил серьезные травмы. житель отметил, что охрана намеренно наносила удары по поврежденным местам, не обращая внимания на открытые раны и переломы. Ванин добавил, что, по его мнению, сотрудники тюрьмы не делали различий между гражданскими лицами и другими пленными.
Вопросы соблюдения прав пленных находятся в зоне внимания международных организаций, в том числе структур, занимающихся гуманитарным мониторингом. Они подчеркивают необходимость обеспечения безопасных условий содержания, доступа к лечению и недопустимости жестокого или унижающего достоинство обращения.
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