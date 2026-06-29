Вернувшийся из плена курянин рассказал о холоде и избиениях в тюрьме Винницы

29 июня 2026, 11:05

Фото: iStock/Sergei-Q

Житель курского приграничья Роман Ванин, вернувшийся из украинского плена, сообщил о жестоком обращении в одной из тюрем Винницы и тяжелых условиях содержания раненых. Об этом пишет РИА Новости.