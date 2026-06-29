Под Харьковом нашли заминированные тела бойцов 120-й бригады ВСУ

29 июня 2026, 07:48

Фото: iStock/Irina Piskova

Источник в силовых структурах сообщил, что в селе Лосевка Харьковской области во время зачистки подвалов нашли тела военнослужащих 120-й отдельной бригады территориальной обороны Украины с прикрепленными взрывными устройствами. Об этом пишет РИА Новости.