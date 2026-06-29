Под Харьковом нашли заминированные тела бойцов 120-й бригады ВСУ
Источник в силовых структурах сообщил, что в селе Лосевка Харьковской области во время зачистки подвалов нашли тела военнослужащих 120-й отдельной бригады территориальной обороны Украины с прикрепленными взрывными устройствами. Об этом пишет РИА Новости.
Собеседник агентства уточнил, что находку сделали при проверке подвальных помещений. По его версии, часть погибших могла стать жертвой своих сослуживцев. Других подробностей на момент публикации не приводят. Официальных комментариев украинской стороны по этому поводу пока не поступало.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Ранее стало известно, что штурмовая группа российских войск, отвлекая украинских военных брошенным в опорный пункт кирпичом, открыла огонь из стрелкового оружия и ликвидировала находившихся там бойцов в Днепропетровской области.
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