Сотрудники ТЦК устроили погоню за водителем грузовика в Волынской области
Водитель грузовика в Волынской области пострадал в результате конфликта с работниками Центра территориального комплектования (ТЦК). Об этом пишут украинские СМИ.
Автомобилиста остановили на блокпосту для проверки документов. Военкомы потребовали отправиться с ними. Мужчина подчинился при условии, что поедет на своём транспортном средстве.
«Сотрудники применили слезоточивый газ, начали преследование, таранили грузовик, разбили стекло, вытащили водителя из кабины и доставили его в ТЦК, откуда позже мужчину госпитализировали», — пишет украинское издание.В соцсетях регулярно появляются кадры силовой мобилизации на Украине. Работники ТЦК избивают мужчин призывного возраста и насильно заталкивают их в микроавтобусы. В некоторых случаях задержанных граждан удается отбить усилиями неравнодушных соотечественников.