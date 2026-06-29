Сотрудники ТЦК устроили погоню за водителем грузовика в Волынской области

29 июня 2026, 04:26

Фото: istockphoto/olegda88

Водитель грузовика в Волынской области пострадал в результате конфликта с работниками Центра территориального комплектования (ТЦК). Об этом пишут украинские СМИ.





Автомобилиста остановили на блокпосту для проверки документов. Военкомы потребовали отправиться с ними. Мужчина подчинился при условии, что поедет на своём транспортном средстве.



«Сотрудники применили слезоточивый газ, начали преследование, таранили грузовик, разбили стекло, вытащили водителя из кабины и доставили его в ТЦК, откуда позже мужчину госпитализировали», — пишет украинское издание.