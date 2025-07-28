Ветеран СВО из Шатуры Вахмянин завоевал бронзу на «Кубке мужества»

28 июля 2025, 15:46

Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура

Член Ассоциации ветеранов СВО из Шатуры Антон Вахмянин показал высокий результат на Межрегиональном спортивном фестивале в Серпухове «Кубок мужества». Соревнования собрали более 180 участников из шести регионов России, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа Шатура.





Ветераны состязались в пауэрлифтинге, спортивном метании ножа, адаптивном боксе и адаптивном гиревом спорте. Вахмянин занял третье место в гиревом спорте.



«Благодарю нашего руководителя Ассоциации ветеранов СВО Василия Карпова за то, что он нас объединил, собрал команду, организовал поездку, занимался оформлением необходимых документов, болел за нас. Сегодня очень важно привлекать бойцов к спорту. В дальнейшем это станет одной из главных задач ассоциации», – сказал Вахмянин.