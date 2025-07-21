В Шатуре после перерыва возобновили туристические слёты трудящейся молодёжи

21 июля 2025, 14:36

Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура

В Шатуре провели 64-й по счёту туристический слёт трудящейся молодёжи. Он состоялся впервые после шестилетнего перерыва, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.





Слёт провели на живописном берегу реки, на поляне у села Власово. За два дня и одну ночь участники прошли больше десятка испытаний. Нововведением стало ночное ориентирование.



«Участники попробуют свои силы. Территорию они знают, а ориентироваться ночью намного сложнее. Им будет выдана карта с этапами, точками, они должны будут их найти», – рассказала начальник отдела спорта и физической культуры администрации муниципального округа Шатура Ольга Руденко.