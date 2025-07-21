В Шатуре после перерыва возобновили туристические слёты трудящейся молодёжи
В Шатуре провели 64-й по счёту туристический слёт трудящейся молодёжи. Он состоялся впервые после шестилетнего перерыва, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
Слёт провели на живописном берегу реки, на поляне у села Власово. За два дня и одну ночь участники прошли больше десятка испытаний. Нововведением стало ночное ориентирование.
«Участники попробуют свои силы. Территорию они знают, а ориентироваться ночью намного сложнее. Им будет выдана карта с этапами, точками, они должны будут их найти», – рассказала начальник отдела спорта и физической культуры администрации муниципального округа Шатура Ольга Руденко.Одним из самых сложных соревновательных моментов стала техника водного туризма. Участники и организаторы заранее не знают, удастся ли справиться с байдаркой и течением реки. Баллы за правильное прохождение трассы идут в зачёт всей команде.
Победителей турслёта определяли в командном и личном зачёте. Бронзовыми призерами соревнований стали дебютанты слёта – команда «Перспектива». Серебро – у команды «Олимп». Первое место разделили опытные участники и призёры областных туристических слётов «Мещерские бродяги». На нынешние соревнования они представили две команды.