Благоустройство и ремонт стали главными темами выездной администрации в Шатуре
В Шатурской модельной библиотеке прошла выездная администрация для членов клуба «Активное долголетие». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
«Пенсионеры смогли обратиться к представителям местной власти с личными вопросами. Так, старшую по дому № 32 по проспекту Ильича Розу Зимнюкову интересовало, когда в подъезде сделают ремонт. Разъяснения дал замглавы округа Сергей Пигуль. Он поручил УК «Прогресс-Рошаль» включить многоквартирный дом в план ремонта подъездов на будущий год, а к началу осенне-зимнего периода привести в порядок входную группу, чтобы в подъездах было тепло и сухо», – рассказали в администрации.Тема благоустройства волновала Евгению Яворскую. По словам жительницы, ей хочется, чтобы город был уютным и чистым. Однако многие владельцы торговых точек забывают наводить порядок на прилегающих территориях. Начальник управления инвестиций и экономического развития муниципалитета Елена Литвинова обещала обратить на это внимание предпринимателей.
Всего за время проведения выездной администрации было задано около двух десятков вопросов. Многие жители получили разъяснения на месте.
Депутат Совета депутатов муниципалитета Ольга Бурмистрова поблагодарила «долголетов» за участие в сборе гуманитарной помощи для участников СВО.