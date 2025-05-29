Ветеран СВО стал замглавы администрации Красногвардейского района Петербурга

29 мая 2025, 11:40

Фото: iStock/yulenochekk

Новым замглавы администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга назначен ветеран СВО и финалист программы «Время героев Петербурга» Александр Рожков.





В интервью «Петербургскому дневнику» Рожков рассказал, что планирует глубоко вникнуть в проблемы районаза три-четыре месяца, чтобы к началу нового бюджетного года знать все основные моменты.





«Специфика моей работы до последнего времени была такова, что я и мои коллеги по пресс-службе Минобороны РФ были закрыты от общественности», — пояснил Рожков.

«Практически все, что страна узнавала о деятельности Минобороны РФ, было сделано мной и моими подчиненными. Это огромный труд очень серьезной, профессиональной команды. Нашей задачей была не подготовка сводок или речей для спикеров и министра обороны, а то, как это выйдет в масс-медиа, как это будет интерпретировано», — пояснил собеседник издания.

«Угольная промышленность остается фундаментом для экономики сибирских регионов. Ее устойчивое развитие напрямую влияет на социально-экономическое благополучие огромной территории», — отметил Середюк.