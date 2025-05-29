Ветеран СВО стал замглавы администрации Красногвардейского района Петербурга
Новым замглавы администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга назначен ветеран СВО и финалист программы «Время героев Петербурга» Александр Рожков.
В интервью «Петербургскому дневнику» Рожков рассказал, что планирует глубоко вникнуть в проблемы районаза три-четыре месяца, чтобы к началу нового бюджетного года знать все основные моменты.
«Специфика моей работы до последнего времени была такова, что я и мои коллеги по пресс-службе Минобороны РФ были закрыты от общественности», — пояснил Рожков.
Известно, что он работал в пресс-службе Минобороны, где занимался информационным обеспечением деятельности министра обороны и всех его заместителей.
«Практически все, что страна узнавала о деятельности Минобороны РФ, было сделано мной и моими подчиненными. Это огромный труд очень серьезной, профессиональной команды. Нашей задачей была не подготовка сводок или речей для спикеров и министра обороны, а то, как это выйдет в масс-медиа, как это будет интерпретировано», — пояснил собеседник издания.
В Красногвардейском районе на должности замглавы Рожков будет заниматься вопросами спорта, культуры и молодежной политики. Кроме того, он планирует вовлекать участников и ветеранов СВО в культурную и спортивную сферы района.
Тем временем угольную промышленность в Кузбассе курирует полномочный представитель Президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев. Об этом пишет «Сiбдепо» со ссылкой на губернатор Кемеровской области Илью Середюка.
Серышев решает многие вопросы, связанные с угледобывающей промышленностью.
«Угольная промышленность остается фундаментом для экономики сибирских регионов. Ее устойчивое развитие напрямую влияет на социально-экономическое благополучие огромной территории», — отметил Середюк.
Глава Кузбасса также добавил, что поддержка угольной отрасти — это гарантия стабильности для работников и городов, зависящих от добычи угля.