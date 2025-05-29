В Ставрополе в результате взрыва погиб ветеран специальной военной операции
В ночь со среды на четверг в Ставрополе произошел взрыв, унесший жизни двух человек, среди которых оказался ветеран специальной военной операции Заур Александрович Гурциев. Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.
Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего, отметив его заслуги как участника программы «Время героев». По словам Владимирова, на месте происшествия работают правоохранительные органы и спецслужбы, проводятся следственные действия.
Власти рассматривают различные версии случившегося, включая возможность организации теракта с участием нацистских группировок с Украины. Губернатор подчеркнул, что обстановка в городе остается спокойной и находится под контролем.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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