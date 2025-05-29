В Ставрополе в результате взрыва погиб ветеран специальной военной операции

29 мая 2025, 09:39

Фото: iStock/Jack Holliday

В ночь со среды на четверг в Ставрополе произошел взрыв, унесший жизни двух человек, среди которых оказался ветеран специальной военной операции Заур Александрович Гурциев. Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.