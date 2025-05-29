В Петербурге после взрывов начался пожар на территории завода «Авангард»
В Санкт-Петербурге после громких взрывов начался пожар на территории завода «Авангард» в Калининском районе города. Об этом сообщает Shot.
Возгорание началось в здании на Кондратьевском проспекте в начале первого часа ночи. Очевидцы наблюдают большой столб дыма, поднимающийся вверх. Пожару присовен 2-й ранг. На место выехали экстренные службы для ликвидаии последствий происшествия.
Информации о пострадавших пока нет. Источник взрыва и причина начала пожара остается неизвестной.
Завод «Авангард» является одним из старейших предприятий, которое производит радиоэлектронику, микросхемы и различные приборы. Завод был основан еще в 1948 году.
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