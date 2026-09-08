Ветеранам СВО напомнили о новом сервисе «Госуслуг» по подтверждению статуса
На портале «Госуслуги» запустили новый цифровой сервис для участников специальной военной операции и членов их семей. Теперь они могут подтверждать свой льготный статус с помощью временного QR-кода, который действует пять минут.
Электронный документ предназначается для предъявления при посещении культурных и спортивных мероприятий, чтобы оперативно получать положенные льготы. Для генерации кода необходима подтвержденная учетная запись на портале и мобильное приложение «Госуслуг».
В специальном разделе пользователю достаточно нажать кнопку «Получить», после чего система автоматически направляет запрос в Министерство обороны для верификации данных. При успешной проверке на экране смартфона отображается QR-код. Если сведения об обратившемся отсутствуют в базе, сервис предложит инструкцию по оформлению традиционной бумажной справки в военно-учетном центре.
Сотрудники организаций, предоставляющих льготы, могут проверить подлинность кода с помощью приложения «Госскан» — процедура занимает несколько секунд. Новая опция упростит и ускорит процесс подтверждения статуса, сократив использование бумажных носителей. При этом цифровой формат не отменяет действующие способы: граждане сохраняют право предъявлять бумажное удостоверение ветерана или справку по своему желанию. Проект реализовали при содействии Министерства культуры и Министерства спорта Российской Федерации.
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