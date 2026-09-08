Ветеранам СВО напомнили о новом сервисе «Госуслуг» по подтверждению статуса

08 сентября 2026, 16:29

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

На портале «Госуслуги» запустили новый цифровой сервис для участников специальной военной операции и членов их семей. Теперь они могут подтверждать свой льготный статус с помощью временного QR-кода, который действует пять минут.