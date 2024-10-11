«Ветераны России» предложили Сигалу помочь вступить в ряды добровольцев

Фото: РИА Новости/Нина Зотина
Общероссийское движение «Ветераны России» готово помочь актеру и спецпредставителю российского МИД по гуманитарным связям РФ и США Стивену Сигалу вступить в одно из добровольческих формирований ВС РФ для участия в СВО, передает РИА Новости.
Напомним, Стивен Сигал рассказал, что в начале Специальной военной операции (СВО) написал письмо Владимиру Путину, в котором выразил готовность сражаться и «умереть рядом со своим президентом».
Председатель «Ветеранов России» Ильдар Резяпов поблагодарил Сигала за поддержку российской спецоперации и отметил, что готовность защищать РФ указывает на патриотизм.
Он также подчеркнул, что патриотизм Сигала вдохновляет миллионы людей по всему миру. В связи с этим Резяпов выразил надежду на то, что поддержка актера может укрепить уверенность в победе России, а также сплоченность российского народа.
Напомним, Сигал получил российское гражданство в 2016 году, а в 2018 он стал стал спецпредставителем российского МИД.
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Председатель «Ветеранов России» Ильдар Резяпов поблагодарил Сигала за поддержку российской спецоперации и отметил, что готовность защищать РФ указывает на патриотизм.
«Мы хотели бы предложить вам всестороннюю поддержку в случае вашего окончательного решения принять участие в СВО на стороне РФ. Движение "Ветераны России" готово оказать информационную и организационную помощь для вступления в одно из добровольческих формирований ВС РФ, участвующих в СВО», — написал Резяпов в письме Сигалу.
Он также подчеркнул, что патриотизм Сигала вдохновляет миллионы людей по всему миру. В связи с этим Резяпов выразил надежду на то, что поддержка актера может укрепить уверенность в победе России, а также сплоченность российского народа.
Напомним, Сигал получил российское гражданство в 2016 году, а в 2018 он стал стал спецпредставителем российского МИД.
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Элина Позднякова