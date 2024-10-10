Стивен Сигал готов лично сражаться за ВС РФ в рамках спецоперации

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Специальный представитель МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей Стивен Сигал заявил, что при необходимости будет сражаться на стороне России в спецоперации на Украине. Об этом он говорил в своем документальном фильме «Во имя справедливости».
«На следующий день (после СВО – ред.) я написал письмо и убедился, что оно с большой вероятностью дойдет до президента. И в письме я написал ему, что теперь мы увидим, кто наши настоящие соотечественники, кто наши друзья, и кто наши враги. Я буду на стороне своего президента и буду сражаться на стороне своего президента», — рассказал Сигал.
Он также добавил, что при необходимости готов умереть за своего президента.
Кроме того, Сигал выразил уверенность в том, что Россия добьется поставленных целей в рамках спецоперации на Украине и победит.
«Я считаю себя русским, мои предки были из России. Я уверен, что главная причина, по которой мы победим, заключается в том, что мы правы. Я верю, что это война между добром и злом», — подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что Стивен Сигал, занимающий должность специального представителя Министерства иностранных дел России по гуманитарным вопросам между Россией и США, посетил украинских военнослужащих из батальона «Азов»* в поселке Еленовка, расположенном в ДНР.
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