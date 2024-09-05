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Американский актёр Стивен Сигал заявил, что обвинения США в адрес RT и обвинения медиа во вмешательстве в выборы страны кажутся смешными, ка и санкции против СМИ.
«Сейчас мне это кажется смешным как никогда, потому что администрация Байдена по специальной программе ввезла более 8 млн беженцев. Их привезут в страну, выдадут им американские документы и деньги, если они проголосуют так, как им велят», — пояснил в беседе с RT Сигал.Нелепыми эксперты считают и ограничение западными странами на импорт российских алмазов. В частности, такое мнение высказал доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков.
«Эти последствия достаточно серьёзные, потому что на самом деле достаточно большое количество алмазов проходило через европейские страны, и Европа была одним из лидеров по различной деятельности, связанной с драгоценными камнями. Мне кажется, что эти ограничения со стороны ЕС совершенно нерациональны», — прокомментировал в беседе с «Известиями» Чирков.
Ранее немецкий политический блогер Томас Рёпер заявил, что антироссийская тема приносит голоса демократам в США и поднимает их рейтинг.
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