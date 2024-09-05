Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Стивен Сигал прокомментировал обвинения США в адрес RT

Стивен Сигал прокомментировал обвинения США в адрес RT

05 сентября 2024, 17:47
Фото: РИА Новости/Александр Казаков

Фото: РИА Новости/Александр Казаков

Американский актёр Стивен Сигал заявил, что обвинения США в адрес RT и обвинения медиа во вмешательстве в выборы страны кажутся смешными, ка и санкции против СМИ.
«Сейчас мне это кажется смешным как никогда, потому что администрация Байдена по специальной программе ввезла более 8 млн беженцев. Их привезут в страну, выдадут им американские документы и деньги, если они проголосуют так, как им велят», — пояснил в беседе с RT Сигал.

Нелепыми эксперты считают и ограничение западными странами на импорт российских алмазов. В частности, такое мнение высказал доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков.



«Эти последствия достаточно серьёзные, потому что на самом деле достаточно большое количество алмазов проходило через европейские страны, и Европа была одним из лидеров по различной деятельности, связанной с драгоценными камнями. Мне кажется, что эти ограничения со стороны ЕС совершенно нерациональны», — прокомментировал в беседе с «Известиями» Чирков.

Ранее немецкий политический блогер Томас Рёпер заявил, что антироссийская тема приносит голоса демократам в США и поднимает их рейтинг.

Читайте также:

Блогер Рёпер объяснил санкции против RT

Журналистка ван ден Энде заявила о вреде санкций против RT для демократов

США ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня»
#сша
#россия
#санкции
#ограничение
#европа
#документы
#страны
#мнение
#ограничения
#импорт
#ес
ЦИК Армении приступил к сбору подписей по вопросу вступления страны в Евросоюз
05 сентября 2024, 18:03

Фото: iStock/irgit

В Центральную избирательную комиссию (ЦИК) Армении поступили документы для запуска процесса сбора подписей по вопросу вступления страны в Европейский союз. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.
Напомним, что в парламенте Армении в июне состоялись слушания о целесообразности проведения референдума, по итогу которого будет решён вопрос о вступлении страны в Евросоюз. Такую инициативу предложила платформа демократических сил, объединяющая прозападных политиков и общественных деятелей.

В ЦИК сообщили, что в четверг 51 гражданин Армении внёс предложение о формировании отдельной инициативной группы по вынесению на обсуждение законопроекта о вступлении страны в ЕС. Полномочным представителем этой группы стал Артак Зейналян.

Отмечается, что необходимо собрать подписи 50 тысяч граждан Армении для внесения законопроекта на обсуждение Национального собрания.

Читайте также:

Пашинян: Армения не имеет вопросов в отношении военной базы РФ в Гюмри

Армения снова обстреляла позиции Азербайджана

Армения запросила у США доступ к гражданским ядерным технологиям
#армения
#референдум
#евросоюз
#цик
#страны
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Московской области назвали муниципалитеты-лидеры по вводу жилья
05 сентября 2024, 17:31

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

С начала года в Подмосковье ввели в эксплуатацию 7,2 млн кв. м. жилья. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищной политики Московской области.
«Это самый высокий показатель среди регионов – 10% от общего ввода жилья в России. 1,2 млн из них пришлись на многоквартирные дома, 6 млн на объекты индивидуального жилищного строительства», – уточнили в ведомстве.
Там пояснили, что больше всего квадратных метров жилой площади ввели в Ленинском городском округе – 312. В Балашихе введено 147 тыс. «квадратов», в Щёлкове – 127 тыс. кв. м.

В топе муниципальных образований по объёмам ввода индивидуальных домов – Раменское, Истра и Одинцово.

Читайте также:

Строительство дома для переселенцев в Деденёве вышло на финишную прямую

В Мытищах заложили капсулу времени в основание строящейся поликлиники

С начала года в Подмосковье ввели в эксплуатацию более 7 млн кв. метров жилья
#минжилполитики мо
#жильё
#жилище
#дома
#строительство
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленский встретится с группой Rammstein и попросит новое оружие для ВСУ
Spiegel: Зеленский встретится с «Рамштайн» и попросит вооружение для ВСУ
05 сентября 2024, 17:30

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие во встрече группы Rammstein в Германии в эту пятницу. Об этом сообщении пишет издание Der Spiegel.
Отмечается, что он будет участвовать в этой встрече, чтобы просить у союзников ещё больше вооружении, в том числе ракеты дальнего радиуса действия и средства противовоздушной обороны (ПВО).

Кроме того ожидается, что на встрече будет присутствовать глава Минобороны Германии Борис Писториус, что безусловно придаст этому мероприятию политический характер.

Напомним, что российская сторона убеждена, что передача оружия Украине мешает мирному урегулированию конфликта, а также вовлекает страны НАТО в конфликт.

Читайте также:

NBC News: Зеленский покажет Байдену план победы Украины из пяти пунктов

На Западе раскрыли, как Зеленский пытается удержать власть

Зеленский назвал настоящую причину отставки Кулебы
#германия
#украина
#владимир зеленский
#нато
#вооружение
#встреча
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Литва разместила дополнительные укрепления у Калининградской области
Литва разместила зубы дракона и иные укрепления у Калининградской области
05 сентября 2024, 17:28

Фото: iStock/NejauPhoto

Литва установила «зубы дракона» и иные укрепления на границе с Калининградской областью. Об этом сообщает Sputnik, ссылаясь на пресс-службу Минобороны страны.
Глава ведомства Лауринас Касчюнас отметил, что мост Луизы, соединяющий российский Советск с литовским городом, является собственностью России. В связи с этим, устанавливать препятствия Литва может только перед мостом.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что западные власти постоянно запугивают своих граждан мнимой угрозой со стороны Москвы, чтобы тем самым отвлечь внимание от внутренних проблем. Тогда же лидер вновь напомнил, что российские власти не собираются предпринимать попытки нападения на страны НАТО, поскольку в этом нет никакого смысла.

Читайте также:

Захарова назвала власти Литвы нацистами после оскорбления Шимоните россиян

Выяснились планы Литвы по конфликту на Украине

Здание посольства Литвы в Москве облили красной краской
#литва
#россия
#калининград
#граница
#нато
#мост
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Австрия готова стать местом для проведения переговоров между Россией и Украиной
05 сентября 2024, 17:08

Фото: iStock/Teka77

Австрия готова стать площадкой для проведения мирных переговоров между Россией и Украиной. Об этом сообщил канцлер республики Карл Нехаммер.
Он пояснил, что правительство страны приняло к сведению слова российского президента Владимира Путина о готовности к мирным переговорам с Украиной. Нехаммер добавил, что любые переговоры должны проходить в очном формате и без предварительных условий.

«Австрия как место, где располагается ОБСЕ, будет готова поддержать справедливый и прочный мир, основанный на международном праве, и служить местом проведения переговоров», — написал Карл Нехаммер в соцсети Х.

Ранее Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от мирного решения конфликта. Однако основываться оно должно не на каких-то требованиях, а на определенных документах.

Читайте также:

В Индии не знают о предложении Зеленского о переговорах

В Евросоюзе указали на необходимость участия России в мирной конференции по Украине

Путин: Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров
#россия
#соцсети
#правительство
#австрия
#страны
#мир
#путин
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
NBC News: Зеленский покажет Байдену план победы Украины из пяти пунктов
05 сентября 2024, 16:50

Владимир Зеленский покажет президенту США Джо Байдену некий план победы Украины, который состоит из пяти пунктов. Об этом глава киевского режима сообщил в интервью NBC News. По его словам, он не хотел его показывать до вторжения ВСУ в Курскую область.
Зеленский отметил, что его план состоит из пяти пунктов, но какой-либо конкретики не привел.
«Четыре — это то, что нам необходимо, и один — это после войны», — пояснил он.
Украинский лидер также добавил, что происходящее в Курской области — часть более масштабной операции, потому ВСУ будут удерживать оккупированные территории.
«Я построил этот план согласно тому, что он может быть реализован благодаря нашим партнерам, а не благодаря желанию или нежеланию РФ», — заявил Зеленский.
Ранее британская газета Telegraph выразила сомнение в том, что ВСУ смогут добиться значительных успехов в нападении на Курскую область.
«Ощутимые военные успехи все еще не проявились, если они вообще когда-то произойдут», — писала газета.
Читайте также:

Британские СМИ усомнились в успехе ВСУ в Курской области

Бойцы ВС РФ прорвали оборону ВСУ в районе Клещеевки

Стабилизация обстановки в Курской области и падение обороны ВСУ у Угледара: последние новости СВО
#военные
#падение
#сми
#план
#операции
#лидер
#новости
#сво
#всу
#вс рф
#зеленский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Позор Зеленского»: К чему привела атака ВСУ на Курскую область
Риттер: атака на Курскую область стала позором Зеленского
05 сентября 2024, 16:27

Вторжение украинских сил в Курскую область стало позором для Владимира Зеленского. Так считает бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
«Операция в Курской области стала абсолютным позором для Украины. Она больше не рассматривается как политическая победа, это стратегическое поражение, потому что резервы, необходимые для стабилизации фронта, застряли и уничтожаются», — сказал Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

Он также выразил мнение, что Зеленский начал терять политическую поддержку из-за того, что операция ВСУ в курском приграничье не принесла ожидаемых результатов и необходимых политических дивидендов. При этом на Донбассе украинская армия терпит полный крах.

Ранее британская газета Telegraph выразила сомнение в том, что Вооружённые силы Украины смогут добиться значительных успехов в нападении на Курскую область.

Читайте также:

В Минобороны раскрыли реальные потери боевиков ВСУ под Курском

Спецназ «Ахмат» наказал ВСУ под Курском за попытку применения тактики «гармошка»

«Священный долг»: Путин назвал цель ВС РФ в Курской области
#победа
#операция
#армия
#мнение
#youtube
#интервью
#всу
#вс рф
#минобороны
#зеленский
#путин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Придётся объясниться»: во Франции отреагировали на слова Путина о Харрис
Филиппо призвал Харрис объясниться после слов Путина на ВЭФ
05 сентября 2024, 15:54

Фото: сайт Кремля

Кандидату в президенты США Камале Харрис придётся объясниться после слов лидера России Владимира Путина на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Такое заявление сделал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х.
В ходе пленарного заседания на полях форума Путин пошутил, что раз нынешний президент США Джо Байден призвал своих сторонников поддержать Харрис, то и Россия сделает тоже самое. Также глава государства оценил заразительный смех Харрис, подчеркнув, что это указывает на то, что у неё всё хорошо.

Филиппо сыронизировал, что Харрис теперь придётся объясниться за такие слова Путина.

Читайте также:

Путин призвал поддержать кандидата в президенты США Камалу Харрис

«Тонкий политический троллинг»: политолог высказался о призыве Путина поддержать Харрис

Песков пошутил, что каждый должен влюбиться в смех Харрис после слов Путина
#владимир путин
#камала харрис
#вэф
#франция
#россия
#сша
#юмор
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Московской области отметили значительный рост производства оборудования
05 сентября 2024, 15:51

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В Подмосковье за семь месяцев текущего года выросло производство различного оборудования, сообщили в пресс-службе регионального Мининвеста.
Почти на 80% выросло производство станков, машин и оборудования для обработки металлов и прочих твёрдых материалов. Значимый рост наблюдается также в производстве электрического и оптического оборудования.
«Производство коммуникационного оборудования, например, увеличилось на 19,5%, оптических приборов, фото- и кинооборудования – почти в четыре раза. В натуральном выражении этот показатель превысил отметку в 20 млрд рублей. Выпуск электрического оборудования вырос на 18%», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Как отметили в министерстве, производство в сегменте компьютеров и периферийного оборудования выросло более чем на 13,3%, а выпуск электроламп и осветительного оборудования повысился на 13%.

Читайте также:

Инвестиции в обрабатывающую промышленность Подмосковья выросли на 40%

В Подмосковье удвоили размеры субсидий на франшизы

В Раменском в 2025 году запустят новый индустриальный парк
#экономика
#инвестиции
#мининвест мо
#екатерина зиновьева
#рост
#производство
#оборудование
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф