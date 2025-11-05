Ветераны спецоперации провели в Раменском округе урок НВП

05 ноября 2025, 19:00

Видео: Ассоциация ветеранов СВО Раменского м. о.

Участники урока начальной военной подготовки в Раменском изучили азы тактических действий, работы с оружием и основы оказания первой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





Занятие для молодёжи провели члены Ассоциации ветеранов СВО Раменского муниципального округа. За вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения их наградили руководитель Ассоциации ветеранов спецоперации Раменского муниципального округа Александр Кулик и его помощник Александр Медведев.

Фото: Ассоциация ветеранов СВО Раменского м. о.





«Мы видим повышенный интерес к таким урокам, слышим слова благодарности. Нас поддерживают глава округа Эдуард Малышев, педагоги и родители. Будем и дальше проводить наши занятия», – подчеркнул Кулик.