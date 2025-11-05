В Раменском прошла акция-концерт в честь Дня народного единства

05 ноября 2025, 18:28

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Акция-концерт, посвященная Дню народного единства, состоялась в ДК «Победа» в Раменском округе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





На мероприятии собрались около 600 человек, в числе которых – молодёжь, ветераны боевых действий, участники СВО, фронтовые волонтёры, семьи бойцов, находящихся сейчас на передовой, представители депутатского корпуса, кадеты и воспитанники военно-патриотического клуба «Барс».





Представители Ассоциации ветеранов СВО Раменского округа также приняли участие в акции, направленной на поддержку российских военнослужащих.





Организатором мероприятия выступил коллектив ДК «Победа». Концерт прошел при поддержке Комитета по культуре и туризму администрации Раменского округа, Ассоциации ветеранов СВО, Гжельского отделения Союза ветеранов боевых действий, местного отделения Комитета семей воинов Отечества и ВПК «Барс».

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.







Юноши и девушки с большим энтузиазмом собирали и разбирали автоматы Калашникова, учились плести маскировочные сети, отливать окопные свечи. Кто-то принес гуманитарную помощь, кто-то своими руками сделал сувенир, который отправится на фронт и станет добрым напоминанием о том, что бойцов ждут дома.





Семьи участников СВО творчески провели время, участвуя в мастер-классах. Им вручили ценные подарки, чему были особенно рады дети.









Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.



Руководитель Ассоциации ветеранов СВО Раменского муниципального округа Александр Кулик наградил фронтовых волонтёров за помощь фронту.



Также на мероприятии действовала площадка, на которой проходили «Разговоры о важном». В рамках беседы кадеты смогли пообщаться с ветераном спецоперации.Руководитель Ассоциации ветеранов СВО Раменского муниципального округа Александр Кулик наградил фронтовых волонтёров за помощь фронту.