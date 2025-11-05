В Раменском прошла акция-концерт в честь Дня народного единства
Акция-концерт, посвященная Дню народного единства, состоялась в ДК «Победа» в Раменском округе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
На мероприятии собрались около 600 человек, в числе которых – молодёжь, ветераны боевых действий, участники СВО, фронтовые волонтёры, семьи бойцов, находящихся сейчас на передовой, представители депутатского корпуса, кадеты и воспитанники военно-патриотического клуба «Барс».
Представители Ассоциации ветеранов СВО Раменского округа также приняли участие в акции, направленной на поддержку российских военнослужащих.
Организатором мероприятия выступил коллектив ДК «Победа». Концерт прошел при поддержке Комитета по культуре и туризму администрации Раменского округа, Ассоциации ветеранов СВО, Гжельского отделения Союза ветеранов боевых действий, местного отделения Комитета семей воинов Отечества и ВПК «Барс».
Юноши и девушки с большим энтузиазмом собирали и разбирали автоматы Калашникова, учились плести маскировочные сети, отливать окопные свечи. Кто-то принес гуманитарную помощь, кто-то своими руками сделал сувенир, который отправится на фронт и станет добрым напоминанием о том, что бойцов ждут дома.
Семьи участников СВО творчески провели время, участвуя в мастер-классах. Им вручили ценные подарки, чему были особенно рады дети.
Также на мероприятии действовала площадка, на которой проходили «Разговоры о важном». В рамках беседы кадеты смогли пообщаться с ветераном спецоперации.
Руководитель Ассоциации ветеранов СВО Раменского муниципального округа Александр Кулик наградил фронтовых волонтёров за помощь фронту.
«Эта поддержка очень важна для ребят. От всего сердца хочу сказать спасибо всем, кто не жалеет своего времени, сил и средств для парней, день ото дня приближающих нашу Победу», – подчеркнул Кулик.