РПКБ завершило профориентационную акцию для школьников и студентов Раменского

05 ноября 2025, 18:32

Фото: пресс-служба администрации Раменского

Раменское приборостроительное конструкторское бюро подвело итоги Всероссийской акции «Неделя без турникетов». За месяц предприятие посетили более 300 школьников и студентов, которые познакомились с созданием современной авионики, приняли участие в мастер‑классах и представили собственные инженерные проекты.







Генеральный директор АО «РПКБ» Александр Войт отметил высокий интерес молодежи к инженерным специальностям и подчеркнул важность подобных профориентационных мероприятий.



По итогам 2025 года РПКБ посетили почти 600 учащихся — вдвое больше, чем в прошлом году. 45 участников выразили готовность заключить целевые договоры с предприятием для последующего трудоустройства. Акция позволяет будущим специалистам изучить авиационную отрасль изнутри и определиться с профессиональным выбором.

