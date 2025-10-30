Ветераны СВО из Подмосковья участвуют в Национальном чемпионате «Абилимпикс»
На площадке учебно-выставочного комплекса «Тимирязев центр» в Москве стартовал Национальный чемпионат профессионального мастерства «Абилимпикс». Второй год подряд в соревнованиях участвуют ветераны спецоперации из Подмосковья, сообщили в пресс-службе филиала Фонда «Защитники Отечества» по Московской области.
«Абилимпикс» – крупнейшее в России мероприятие, направленное на развитие инклюзивных компетенций, поддержку людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.
Среди участников от Московской области – Александр Князев из Наро-Фоминска, который прошёл в финал соревнований в компетенции «Электромонтаж». Юрий Соломенцев из Павловского Посада стал финалистом в компетенции «Ремонт и обслуживание автомобилей».
Особое внимание на чемпионате уделят социальной адаптации и профессиональному развитию ветеранов СВО, вернувшихся с фронта.
Ветеран с тяжёлым ранением позвоночника Павел Задириев из Одинцова расскажет замминистра обороны, председателю Фонда «Защитники Отечества» Анне Цивилёвой о помощи фонда в получении технических средств реабилитации, адаптации жилья и обучении езде на автомобиле с ручным управлением. Павел представит на стенде фонда модель адаптированной квартиры и современные средства реабилитации.
Роман Гомыляев из Можайска – выпускник проекта «Школа фермера», открывший собственное хозяйство. Он примет участие в круглом столе с представителями Россельхозбанка и Минсельхоза России. Роман расскажет о первых шагах в фермерском деле и предложит ввести в Московской области грант «Агромотиватор» для поддержки начинающих фермеров, который уже действует в ряде регионов.
Ещё семь ветеранов СВО из Подмосковья выйдут на подиум во время показа адаптивной одежды «На Крыльях», разработанной для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Национальный чемпионат профессионального мастерства «Абилимпикс» завершится 2 ноября.
