Ветераны СВО из Подмосковья участвуют в Национальном чемпионате «Абилимпикс»

30 октября 2025, 20:55

оригинал Фото: пресс-служба филиала Фонда «Защитники Отечества» по МО

На площадке учебно-выставочного комплекса «Тимирязев центр» в Москве стартовал Национальный чемпионат профессионального мастерства «Абилимпикс». Второй год подряд в соревнованиях участвуют ветераны спецоперации из Подмосковья, сообщили в пресс-службе филиала Фонда «Защитники Отечества» по Московской области.