Подмосковье вошло в топ-3 по числу финалистов «Абилимпикс» среди регионов ЦФО

04 июля 2025, 16:23

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

59 участников из Подмосковья вышли в финал Национального чемпионата профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс». Об этом по итогам отборочного этапа в Северо-Западном и Центральном федеральных округах сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.





В отборочных соревнованиях регион представляли 117 человек – 45 студентов вузов и колледжей, 38 школьников и 34 специалиста. Они соревновались в 46 компетенциях с представителями 28 субъектов Федерации.

«Московская область вошла в тройку лидеров по числу финалистов среди регионов ЦФО. Такие результаты стали возможны благодаря системной работе образовательных организаций, профессиональному наставничеству, поддержке педагогов, экспертов и всех, кто вовлечён в развитие инклюзивного профессионального образования», – сказала министр образования Подмосковья Ингрид Пильдес.