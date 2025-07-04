Подмосковье вошло в топ-3 по числу финалистов «Абилимпикс» среди регионов ЦФО
59 участников из Подмосковья вышли в финал Национального чемпионата профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс». Об этом по итогам отборочного этапа в Северо-Западном и Центральном федеральных округах сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
В отборочных соревнованиях регион представляли 117 человек – 45 студентов вузов и колледжей, 38 школьников и 34 специалиста. Они соревновались в 46 компетенциях с представителями 28 субъектов Федерации.
«Московская область вошла в тройку лидеров по числу финалистов среди регионов ЦФО. Такие результаты стали возможны благодаря системной работе образовательных организаций, профессиональному наставничеству, поддержке педагогов, экспертов и всех, кто вовлечён в развитие инклюзивного профессионального образования», – сказала министр образования Подмосковья Ингрид Пильдес.Конкурсанты из региона демонстрировали навыки в таких компетенциях, как управление беспилотниками, сборка и разборка электрооборудования, разработка виртуальной реальности и других.
«Абилимпикс» – масштабное движение, направленное на профессиональную ориентацию, обучение и трудоустройство людей с ограниченными возможностями здоровья. Для работодателей это возможность найти квалифицированных и целеустремлённых сотрудников.
Как напомнили в министерстве, движение «Абилимпикс» активно развивается в Московской области с 2015 года. За это время количество компетенций увеличилось с 10 до 96, а число заявок – с 50 до более чем 1,6 тыс. В регионе действуют 34 конкурсные площадки.
Финал Национального чемпионата «Абилимпикс» пройдёт с 30 октября по 2 ноября в Москве.