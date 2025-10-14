Достижения.рф

Команда Подмосковья выступит на национальном чемпионате «Абилимпикс»

Более 60 участников из Московской области представят регион в финале национального чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Об этом сообщили в Министерстве образования Подмосковья.



«Масштабные соревнования пройдут в Москве с 30 октября по 2 ноября на площадке Учебно-выставочного комплекса «Тимирязев центр». Подмосковная команда покажет профессиональные навыки как в основных, так и в презентационных компетенциях по различным профессиональным направлениям», – отметили в ведомстве.
Там добавили, что это событие станет площадкой для демонстрации профессиональных достижений и возможностей людей с инвалидностью, а также для обмена опытом между участниками из разных регионов.

Чемпионат «Абилимпикс» проводят в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». Он направлен на поддержку профессионального развития людей с ограниченными возможностями здоровья и помогает их успешной интеграции в общество.
