Команда Подмосковья выступит на национальном чемпионате «Абилимпикс»

14 октября 2025, 19:18

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

Более 60 участников из Московской области представят регион в финале национального чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Об этом сообщили в Министерстве образования Подмосковья.







«Масштабные соревнования пройдут в Москве с 30 октября по 2 ноября на площадке Учебно-выставочного комплекса «Тимирязев центр». Подмосковная команда покажет профессиональные навыки как в основных, так и в презентационных компетенциях по различным профессиональным направлениям», – отметили в ведомстве.