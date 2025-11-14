В Раменской больнице обсудили цифровизацию в здравоохранении
Цифровизация системы здравоохранения стала главной темой традиционного «Здравчаса», который прошёл в Раменской больнице. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
В центре внимания было внедрение современных технологий для повышения качества и доступности медицинской помощи. Глава муниципалитета Эдуард Малышев рассказал, что Раменская больница активно внедряет цифровые решения, чтобы сделать здравоохранение в округе ещё более современным и ориентированным на нужды пациентов.
С докладами выступили специалисты Раменской больницы. Они рассказали о создании единой цифровой платформы в здравоохранении и возникающих при этом вызовах; о преимуществах использования стационарной электронной медицинской карты; о телемедицинских консультациях в практике врача-педиатра.
