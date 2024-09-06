«Выбирай, либо ты, либо они»: Боец ВСУ рассказал о расстреле пленных под Курском

Украинский десантник, которого взяли в плен в Курской области, признался, что расстрелял трех пленных российских солдат в Курской области. Видео с допросом украинского военного опубликовал канал RT 6 сентября.
Бойца 82 десантно-штурмовой бригады ВСУ взяли в плен в Курской области. На кадрах военный рассказал, какие приказы ВСУ получает от украинских военруков.
«Привели трех военнопленных, мне сказали: «Расстреливай». Я отказался. Мне сказали «Выбирай: либо ты, либо они. И я их расстрелял», – говорит украинский десантник.
На том же допросе пленный признался, что украинское командование отдало приказ расстрелять пассажирский поезд в Курской области. Это сделали для того, чтобы спровоцировать Россию на полномасштабную войну с Украиной.
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«Привели трех военнопленных, мне сказали: «Расстреливай». Я отказался. Мне сказали «Выбирай: либо ты, либо они. И я их расстрелял», – говорит украинский десантник.
На том же допросе пленный признался, что украинское командование отдало приказ расстрелять пассажирский поезд в Курской области. Это сделали для того, чтобы спровоцировать Россию на полномасштабную войну с Украиной.
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Лия Мурадьян