Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ «Выбирай, либо ты, либо они»: Боец ВСУ рассказал о расстреле пленных под Курском

«Выбирай, либо ты, либо они»: Боец ВСУ рассказал о расстреле пленных под Курском

Боец ВСУ признался в расстреле трех пленных российских солдат под Курском
06 сентября 2024, 22:19

Украинский десантник, которого взяли в плен в Курской области, признался, что расстрелял трех пленных российских солдат в Курской области. Видео с допросом украинского военного опубликовал канал RT 6 сентября.
Бойца 82 десантно-штурмовой бригады ВСУ взяли в плен в Курской области. На кадрах военный рассказал, какие приказы ВСУ получает от украинских военруков.



«Привели трех военнопленных, мне сказали: «Расстреливай». Я отказался. Мне сказали «Выбирай: либо ты, либо они. И я их расстрелял», – говорит украинский десантник.



На том же допросе пленный признался, что украинское командование отдало приказ расстрелять пассажирский поезд в Курской области. Это сделали для того, чтобы спровоцировать Россию на полномасштабную войну с Украиной.

Читайте также:

Российские военные прорвали линию обороны Украины, которая существовала с 2014 года

Истерика и интимные видео: под Курском взяли в плен «ведьм» ВСУ, решивших убивать русских

Офицер ВСУ сдался российским бойцам из-за нехватки солдат в его роте
#военные
#видео
#всу
#курская область
#плен
#спецоперация
Российские военные прорвали линию обороны Украины, которая существовала с 2014 года
Басурин: ВС РФ прорвали линию обороны ВСУ, существовавшую в ДНР 10 лет
06 сентября 2024, 21:08

Фото: Минобороны РФ

Российская армия полностью прорвали украинскую линию обороны, которая существовала в ДНР с 2014 года. Об этом сообщил военный эксперт Эдуард Басурин.
Российские военные обходят захваченные боевиками населенные пункты с флангов. Таким путем ВС РФ вынуждают противника отступать, пишет ТАСС со ссылкой на эксперта.

Ранее вооруженные силы России ликвидировали более 250 боевиков ВСУ ударом по Кривому Рогу. Среди боевиков были 70 иностранных наёмников. Также ВСУ терпят поражение в Курской области, где накануне вечером сбили украинский беспилотник и две авиабомбы.

В связи с провалом операции ВСУ в Курской области, политологи прогнозируют отставку украинского главкома Александра Сырского, о чем накануне сообщил экс-глава МВД Украины Юрий Луценко.

Читайте также:

Французский историк Тодд: Украина находится на грани полного военного краха

У Минобороны Украины закончились деньги на выплаты бойцам ВСУ

В Британии предрекли Украине потерю еще пяти городов в ДНР
#военные
#украина
#днр
#всу
#вс рф
#минобороны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВС РФ ликвидировали более 250 боевиков ВСУ ударом по Кривому Рогу
06 сентября 2024, 20:26

Фото: Минобороны РФ

Российские войска ударом по Кривому Рогу ликвидировали более 250 украинских боевиков, в числе которых 70 иностранных наёмников. Об этом высокопоставленный военный источник сообщил в беседе с ТАСС.
Отмечается, что при ударе по Кривому Рогу 4 сентября ВСУ потеряли свыше 250 солдат, из которых 70 человек – французские и румынские специалисты по системам противовоздушной обороны (ПВО) и по производству беспилотников.

Ранее подполье сообщало о больших потерях среди украинских наёмников на Харьковском направлении фронта после удара российских войск.

Также читайте последние новости о ситуации в зоне СВО в материале «Радио 1».

Читайте также:

Беспилотник и две бомбы ВСУ сбили в приграничном районе Курской области

ВС РФ уничтожили гаубицу ВСУ ударом «Ланцета» в Курской области

ВС РФ нанесли удары по скоплению живой силы ВСУ в Сумской области
#всу
#вс рф
#военные
#ракетный удар
#сво
#кривой рог
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Французский историк Тодд: Украина находится на грани полного военного краха
06 сентября 2024, 20:13

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Украинские войска неуклонно приближаются к окончательному военному краху. Об этом свидетельствует хотя бы атака ВСУ на Курскую область.
Такую мысль в интервью газете Le Figaro высказал французский историк Эммануэль Тодд. По его словам, такая, казалось бы, парадоксальная ситуация является достаточно обычным делом. Учёный назвал украинское контрнаступление в форме вторжения на территорию России неким видом отчаянных действий, которые обычно сопровождают полный военный крах.

Он привёл в пример гитлеровскую Германию, которая ближе к окончанию Второй мировой войны вынуждена была предпринимать попытки таких самоубийственных наступлений, которые были обречены на провал.

По мнению историка, в эконмическом противостоянии между коллективным Западом и Россией преимущество также находится на стороне Москвы. То, что происходит сейчас в мире, и прежде всего украинский конфликт, только ослабляет Евросоюз и США, считает Тодд.

Эммануэль Тодд — антрополог, историк, эссеист, прогнозист и автор многих книг, многие из которых стали базовыми при изучении социальных наук. Известен тем, что ещё в 1976 году предсказал распад Советского Союза.

Читайте также:

В Раде признали страшную правду о власти на Украине

У Минобороны Украины закончились деньги на выплаты бойцам ВСУ

В Британии предрекли Украине потерю еще пяти городов в ДНР
#сша
#конфликт
#интервью
#евросоюз
#контрнаступление
#украина
#всу
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Беспилотник и две бомбы ВСУ сбили в приграничном районе Курской области
06 сентября 2024, 20:05

Система противовоздушной обороны (ПВО) ВС РФ сбила украинский беспилотник и две управляемые бомбы над Курской области. Об этом врио губернатора региона Алексей Смирнов написал в своём Telegram-канале.
Отмечается, что в приграничном районе на Курском направлении были сбиты украинский беспилотник самолётного типа и две управляемые авиационные бомбы.

Смирнов выразил благодарность российским военным, ликвидировавшим украинские цели.

Ранее сообщалось, что российские войска ударом «Ланцета» уничтожили гаубицу ВСУ в Курской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

На Украине ожидают отставку Сырского из-за провала ВСУ в Курской области

ВС РФ нанесли удары по скоплению живой силы ВСУ в Сумской области

ВС РФ идут к Торецку и Покровску, продвижение ВСУ под Курском остановлено: последние новости СВО
#пво
#вс рф
#всу
#курская область
#беспилотник
#бомба
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине ожидают отставку Сырского из-за провала ВСУ в Курской области
Луцекно: Сырского отправят в отставку из-за провала ВСУ под Курском
06 сентября 2024, 19:24

Фото: iStock/Silent_GOS

Власти Украины, предположительно, собираются отправить в отставку главкома ВСУ Александра Сырского из-за провала в Курской области. Об этом заявил экс-глава МВД Украины Юрий Луценко.
Он убеждён, что в любом случае Сырскому придётся ответить за произошедшее, и его всё равно ждёт отставка.

Луценко утверждает, что в августе президент Украины Владимир Зеленский стоял перед серьёзным выбором: пойти на мирные переговоры с Россией или же устроить наступление на её территорию. Он выбрал второе, однако не позаботился о том, что будет дальше после таких действий.

Также экс-министр сообщил, что в Курскую область были направлены лучшие из оставшихся подразделений ВСУ, поэтому теперь Зеленскому придётся найти «крайнего».

Читайте также:

Сенатор Карасин назвал реальной идею Зеленского о завершении конфликта до зимы

Зеленский призвал западных союзников игнорировать красные линии России

Зеленский в Германии пожаловался на недостаток переданных истребителей F-16
#всу
#украина
#александр сырский
#владимир зеленский
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сальдо: Каховское водохранилище после разрушения ГЭС превратилось в болото
06 сентября 2024, 19:13

Фото: istockphoto/Alina Semenenko

Каховское водохранилище после того, как плотина гидроэлектростанции была разрушена украинскими войсками, превратилось в унылую болотистую местность. Налицо настоящая экологическая катастрофа.
Об этом сообщил РИА Новости на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, вся та часть, где располагалось водохранилище, сейчас представляет собой илистую, заболоченную территорию.

Через неё части ВСУ иногда предпринимают попытки перебраться на левый берег Днепра, но терпят неудачу. Глава региона добавил, что чем быстрее будет освобождена Херсонская область и восстановлена плотина водохранилища, тем быстрее начнёт функционировать мелиоративная система.

Читайте также:

Оценена сумма ущерба от преступлений Киева в Донбассе и Новороссии

Сальдо рассказал, сколько займет наполнение Каховского водохранилища

Сальдо назвал число жертв теракта на Каховской ГЭС год назад
#водохранилище
#губернатор
#плотина
#вэф
#новости
#херсонская область
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВС РФ уничтожили гаубицу ВСУ ударом «Ланцета» в Курской области
06 сентября 2024, 18:46

Фото: istockphoto/Alina Semenenko

Российские войска уничтожили барражирующим боеприпасом «Ланцет» буксируемую гаубицу ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что солдаты группировки войск «Север» производили разведывательные мероприятия в приграничном районе Курской области. В ночное время они выявили движение грузовика с буксируемой гаубицей ВСУ. Проанализировав данные, военные приняли решение ударить по этой установке.

Прямым ударом барражирующего боеприпаса «Ланцет» они уничтожили гаубицу. На опубликованных кадрах видно, после удара произошёл взрыв и вспыхнул пожар.

Читайте также:

ВС РФ нанесли удары по скоплению живой силы ВСУ в Сумской области

«Финальная стадия конфликта»: в Норвегии обеспокоены успехами ВС РФ в зоне СВО

ВС РФ идут к Торецку и Покровску, продвижение ВСУ под Курском остановлено: последние новости СВО
#минобороны рф
#курская область
#вс рф
#всу
#ракетный удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Вой сирен и взрывы: опубликованы кадры выживания белгородцев под обстрелами ВСУ
Гладков опубликовал кадры, как белгородцы летом спасались от обстрелов ВСУ
06 сентября 2024, 18:45

Фото: istockphoto/Alina Semenenko

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал в своем Telegram-канале видео, продемонстрировав, как жители региона летом выживали под регулярными украинскими обстрелами.
По словам Гладкова, защитные сооружения установлены возле остановок, детских садов и школ, у больниц и в других местах большого скопления людей. Эти укрытия позволяют спасти жизни.

На сегодняшний день в Белгородской области установлено 1765 защитных сооружений и конструкций. Еще 570 укрытий предоставили коммерческие предприятия. В Белгороде существует 504 бетонных модуля. Работа по их установке продолжается, подчеркнул Гладков. Укрытиями будет оснащен Ивнянский район, Ракитное и другие муниципалитеты.

«Очень хочется, чтобы мы быстрее вернулись к жизни без этих защитных конструкций на наших улицах. Но пока ситуация остаётся сложной, не игнорируйте сигнал ракетной опасности! И как только начинается сирена, пройдите в укрытие», — написал Гладков.

Он также призвал местных жителей беречь себя и своих близких.

Читайте также:

ВСУ трижды обстреляли российский город Шебекино

Мужчина погиб при обстреле Шебекино со стороны ВСУ

Губернатор Гладков: ВСУ ударили ракетой по детскому саду в Белгороде
#работа
#муниципалитеты
#город
#предприятия
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Британии раскрыли страшную правду о том, что ждет ВСУ в Угледаре
Меркурис: Руководство ВСУ приговорило своих солдат в Угледаре к смерти
06 сентября 2024, 18:06

Фото: iStock/YakubovAlim

Украинские власти приговорили солдат ВСУ к смерти в Угледаре, не желая их эвакуировать. Так считает британский эксперт Александр Меркурис.
«Не похоже, что на данный момент у украинцев есть какой-либо план попытаться вывести своих солдат из Угледара, чем, на мой взгляд, их приговорили к смерти при таком развитии событий», — заявил Меркурис в своем блоге на YouTube.

Он пояснил, что бойцы российской армии занимают все населенные пункты вблизи Угледара, что скоро приведет к полному окружению города, а ВСУ окажутся в ловушке и будут полностью отрезаны от снабжения.

Таким образом, Меркурис считает, что украинское руководство поступит так, как поступало уже не раз и пожертвует солдатами ВСУ в Угледаре, что по мнению эксперта безжалостно и не имеет объяснений.

Читайте также:

Во Франции предсказали скорый военный крах Украины

ВС РФ идут к Торецку и Покровску, продвижение ВСУ под Курском остановлено: последние новости СВО

Истерика и интимные видео: под Курском взяли в плен «ведьм» ВСУ, решивших убивать русских
#видео
#план
#youtube
#новости
#всу
#солдат
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф