Фото: Минобороны РФ
Российская армия полностью прорвали украинскую линию обороны, которая существовала в ДНР с 2014 года. Об этом сообщил военный эксперт Эдуард Басурин.
Российские военные обходят захваченные боевиками населенные пункты с флангов. Таким путем ВС РФ вынуждают противника отступать, пишет ТАСС со ссылкой на эксперта.
Ранее вооруженные силы России ликвидировали более 250 боевиков ВСУ ударом по Кривому Рогу. Среди боевиков были 70 иностранных наёмников. Также ВСУ терпят поражение в Курской области, где накануне вечером сбили украинский беспилотник и две авиабомбы.
В связи с провалом операции ВСУ в Курской области, политологи прогнозируют отставку украинского главкома Александра Сырского, о чем накануне сообщил экс-глава МВД Украины Юрий Луценко.
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Ранее вооруженные силы России ликвидировали более 250 боевиков ВСУ ударом по Кривому Рогу. Среди боевиков были 70 иностранных наёмников. Также ВСУ терпят поражение в Курской области, где накануне вечером сбили украинский беспилотник и две авиабомбы.
В связи с провалом операции ВСУ в Курской области, политологи прогнозируют отставку украинского главкома Александра Сырского, о чем накануне сообщил экс-глава МВД Украины Юрий Луценко.
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Лия Мурадьян