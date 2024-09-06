Истерика и интимные видео: под Курском взяли в плен «ведьм» ВСУ, решивших убивать русских

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5 сентября российские военные взяли в плен двух молодых украинок-военнослужащих ВСУ в Курской области, это уже не первый подобный случай.
Чем занимаются украинские женщины в рядах ВСУ, рассказывает редакция «Радио 1».
Пленная украинка рассказала, что обучали их грузинские и другие иностранные наемники. Из чего российские военкоры сделали вывод, что женщины прибыли в курское приграничье вовсе не для съемок.
Кроме того, в телефоне Яценко оказалось несколько видео, где она демонстрирует свои прелести. Для кого были сняты эти кадры, девушка отвечать отказалась.
Женщины в ВСУ исполняют роли снайперов, операторов БПЛА, присутствуют в эвакуационных бригадах, а также многие из них имеют медицинскую специальность.
В начале января текущего года боец спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» рассказал, что ВС РФ столкнулись на Кременском направлении с ротой ВСУ, состоящей из одних женщин. По его словам, женское подразделение, предположительно, состояло из добровольцев и принадлежало к 54-й бригаде ВСУ.
Таким образом, никакого гендерного различия среди пленных не отмечается, всем, кто готов сдаться, будет присвоен статус военнопленного, те же, кто окажет сопротивление, будут ликвидированы на месте.
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Необычные пленные5 августа стало известно, что в плен к ВС РФ в Курской области попали две молодые украинки, которые вступили в ряды ВСУ, кадры допроса опубликовал Telegram-канал «Пограничник из ада». На видео две девушки сидят на коленях с закрытыми лицами. Они представились как Алена Шевчук и Виктория Яценко. Первая сидит молча и не отвечает на поставленные вопросы. Вторая рассказала, что обе они приехали в Курскую область, чтобы снимать видео подтверждения захвата ВСУ российских земель. По словам Яценко, они с Шевчук проходили обучение на Яворовском полигоне ВСУ во Львовской области. По нему, кстати, российские силы наносили ракетные удары. Предполагается, что именно там проживают инструкторы НАТО и иностранные наемники.
Пленная украинка рассказала, что обучали их грузинские и другие иностранные наемники. Из чего российские военкоры сделали вывод, что женщины прибыли в курское приграничье вовсе не для съемок.
Кроме того, в телефоне Яценко оказалось несколько видео, где она демонстрирует свои прелести. Для кого были сняты эти кадры, девушка отвечать отказалась.
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Не первый случайВпервые об участии женщин-военнослужащих ВСУ во вторжении в Курскую область стало известно 11 августа. Тогда Telegram-канал «Военное дело» опубликовал фото молодой украинки, которая в своих соцсетях опубликовала два фото: на первом она в военной форме уверенно смотрит в объектив камеры, на втором уже лежит с изуродованным лицом в больнице.
«Сходила на Курск», — так был подписан ее пост.16 августа Telegram-канал «Украина.ру» опубликовало видео, на котором российские бойцы допрашивают трех боевиков ВСУ, попавших в плен также в Курской области. Двое мужчин заявили, что их насильно мобилизовали и отправили завоевывать российское приграничье. Третьим пленным оказалась черноволосая украинка, которая заявила, что пришла в ВСУ добровольно. Позже в сети появились фото некой черноволосой девушки, которая весело фотографировалась на фоне магазина «Пятерочка» на территории России. Предполагается, что именно она и была взята в плен.
Женщины в ВСУВ июне 2024 года замглавы украинского МО Наталия Калмыкова заявила, что после начала специальной военной операции ВС РФ количество женщин в ВСУ резко возросло.
«Мобилизация у нас не предусматривает призыв женщин, но это не является препятствием, и их число в армии постоянно увеличивается. Сейчас у нас в ВСУ 67 тысяч женщин, из которых 19 тысяч — это гражданские сотрудницы, остальные — военнослужащие», — пояснила Калмыкова.При этом известно, что женщины начали вступать в ВСУ еще в 2014 году. По словам российских военных, украинки намного агрессивнее некоторых мужчин. Они проявляют излишнюю жестокость и равнодушны к чужой боли.
Женщины в ВСУ исполняют роли снайперов, операторов БПЛА, присутствуют в эвакуационных бригадах, а также многие из них имеют медицинскую специальность.
В начале января текущего года боец спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» рассказал, что ВС РФ столкнулись на Кременском направлении с ротой ВСУ, состоящей из одних женщин. По его словам, женское подразделение, предположительно, состояло из добровольцев и принадлежало к 54-й бригаде ВСУ.
Алаудинов не смог сдержать смех, говоря о том, как ВСУ сбили российский дрон
Что будет с женщинами ВСУ в плену20 августа Апти Алаудинов в обращении к подразделению «Аида» приказал брать женщин-военнослужащих ВСУ в плен, при невозможности выполнить приказ – уничтожать на месте. За это он пообещал хорошо отблагодарить бойцов.
Таким образом, никакого гендерного различия среди пленных не отмечается, всем, кто готов сдаться, будет присвоен статус военнопленного, те же, кто окажет сопротивление, будут ликвидированы на месте.
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Элина Позднякова