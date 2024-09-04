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Обвиняемый в покушении на Авраама Руссо попросился на СВО

04 сентября 2024, 09:30
Фото: istockphoto/zim286

Фото: istockphoto/zim286

Главное следственное управление СК России частично прекратило уголовное преследование бывшего борца вольного стиля Тархана Эльдукаева и одного из партнеров экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, который обвиняется в похищении певца Авраама Руссо. Об этом информирует «Коммерсантъ».
В статье отмечается, что адвокаты Эльдукаева требуют полного закрытия дела. Источники издания сообщили, что обвиняемый направил следствию ходатайство, в котором указал, что подписал контракт с Министерством обороны для участия в СВО на Украине. Он готов отправиться в зону конфликта вместе с отрядом из двух десятков знакомых и родственников.

Ранее сообщалось, что суд обязал Главное следственное управление Следственного комитета России (СКР) прекратить уголовное преследование в отношении Тархана Эльдукаева, обвиненного в похищении певца Авраама Руссо и попытке расправы над ним.



Защита экс-борца и одного из партнеров бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова смогла доказать в суде, что сроки давности по делу истекли в 2019 году. В результате судья поручила следствию устранить это нарушение и прекратить дело.

Генерал Иван Попов просит привлечь в качестве свидетелей защиты нескольких бывших сослуживцев из его зоны ответственности на фронте. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Песков объяснил, почему Шойгу не сопровождал Путина в Туве
04 сентября 2024, 09:29

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу не сопровождал Владимира Путина во время его поездки в Туву.
«Президент действительно бывал там с краткими остановками для отдыха. Иногда его сопровождал Шойгу, иногда — нет», — отметил он.
Представитель Кремля также добавил, что Шойгу сейчас занят другими делами.

«Он на другой должности, поэтому не входил в состав президентской делегации», — резюмировал Песков.
Напомним, президент России Владимир Путин прибыл в столицу Тувы 2 сентября. В ходе визита он посетил школу №20, провел урок «Разговоры о важном», встретился с главой Тувы Владиславом Ховалыгом и побывал в крупнейшем буддийском монастыре страны «Тубтен Шедруб Линг».

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Глава МИД Украины Кулеба подал заявление об отставке
04 сентября 2024, 08:47

Верховная рада Украины получила заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о своей отставке. Об этом сообщил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук. В своих социальных сетях он опубликовал скриншот этого заявления.
«Документ будет рассмотрен на одном из ближайших пленарных заседаний», — отметил спикер Рады.
Прежде сообщалось, что министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу могут отстранить от должности. В качестве возможного кандидата на его место рассматривается текущий заместитель главы МИД Андрей Сибига. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Депутат Госдумы Шеремет объявил награду за поимку сотрудника МИД Украины
04 сентября 2024, 08:44

Фото: istockphoto/sandsun

Депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет объявил о вознаграждении в 100 тысяч рублей за информацию о местонахождении официального представителя МИД Украины Георгия Тихого. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.
Шеремет отметил, что Тихий позволил себе оскорбительные высказывания в адрес России и её партнеров на международной арене.

Напомним, ранее Тихий заявил о намерении принять меры против Монголии из-за отказа арестовать президента России Владимира Путина по решению Международного уголовного суда.

«Тихий в своих угрозах и оскорблениях забыл, что не стоит будить лихо, пока оно тихо. Я объявляю награду в 100 тысяч рублей за помощь в поимке и доставке этого украинского нациста, военного преступника и карателя в Крым для перевоспитания», — сказал Шеремет.
Он также добавил, что в Крыму есть места для всех военных преступников с Украины.

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В Кремле заявили, что Украина будет наносить удары вглубь РФ оружием США
Песков: очевидно, что ВСУ будут пытаться наносить удары вглубь территории РФ
04 сентября 2024, 08:24

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что удары по территории России с использованием американского оружия уже происходят, и украинская сторона будет стремиться продолжать это делать. Так он прокомментировал возможную реакцию Москвы на решение Вашингтона разрешить Киеву наносить удары по России.
Песков подчеркнул, что Москва учитывает данный факт. Он также отметил, что Вашингтон уже глубоко вовлечен в конфликт и не нужно быть экспертом, чтобы это понять.

Прежде агентство Reuters сообщило, что США готовятся передать Украине крылатые ракеты большой дальности. Эти ракеты способны поражать цели в глубине России. Согласно источникам, речь идет о ракетах JASSM класса «воздух-поверхность», которые могут быть доставлены в Киев уже этой осенью.

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Генерал Попов просит привлечь как свидетелей защиты нескольких командиров
04 сентября 2024, 07:12

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Генерал Иван Попов просит привлечь в качестве свидетелей защиты нескольких бывших сослуживцев из его зоны ответственности на фронте. Об этом информирует РИА Новости.
Следствие считает Попова причастным к хищению гуманитарной помощи на сумму более 130 миллионов рублей. Попов вину отрицает и заявляет о том, что занимался только обороной, переломившей весь ход боевых действий.

По ходатайству следствия генерал был переведен под домашний арест. Он пробудет там как минимум до 11 октября.

«Мы просим опросить в качестве свидетелей защиты восемь командиров, среди которых генералы и полковники на участках, где была зона ответственности Попова», — сказал адвокат Сергей Буйновский.

Помимо этого, он рассказал, что Попов продолжает ознакамливаться с материалами дела, хотя суд удовлетворил ходатайство следствия и ограничил срок ознакомления до 3 сентября. Сообщается, что указанное постановление уже было обжаловано стороной защиты.

Ранее генерал-майор Иван Попов, который проходит по делу о мошенничестве, заявил, что готов отправиться в зону специальной операции. По его словам, это произойдет, если «командование ВС России решит, что его помощь необходима».

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#суд
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#следствие
#сво
#вс рф
#сбу
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Песков раскрыл, как ордер МУС повлияет на поездки Путина в другие страны
Песков: Ордер МУС против Путина не ограничит международные контакты России
04 сентября 2024, 06:55

Фото: Сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест Владимира Путина не станет препятствием для международных контактов и развития отношений России с заинтересованными партнерами.
«Ордер МУС не будет ограничителем для международных контактов России и для развития наших отношений с заинтересованными партнерами», — подчеркнул Песков, комментируя возможные последствия решения суда, передает ТАСС.
Ордер на арест президента России был выдан МУС в марте 2023 года, что вызвало острую реакцию со стороны Москвы. Российские власти неоднократно заявляли о нелегитимности и политической ангажированности этого решения, подчеркивая, что Россия не признает юрисдикцию МУС.

Ранее сообщалось, что Монголия не стала арестовывать президента России Владимира Путина из-за своей политики нейтралитета и энергозависимости, пишут обозреватели издания Politico, ссылаясь на представителя монгольского правительства. По его словам, страной импортируется 95% нефтепродуктов, а также больше 20% электричества из соседних государств.

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В ЕС недовольны помощью одной из стран Украине

В США заявили, что Курская авантюра раскрыла безнадежное положение ВСУ
#россия
#владимир путин
#дмитрий песков
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В США заявили, что Курская авантюра раскрыла безнадежное положение ВСУ
NI: Украина в безысходном положении после атаки на Курскую область
04 сентября 2024, 05:52

Украинская атака на Курскую область показала безвыходное положение, в котором оказался Киев. Об этом заявил обозреватель Захари Йост в статье для американского журнала The National Interest.
Йост отметил, что основной целью атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области была попытка воспрепятствовать дальнейшему продвижению российских войск на фронте. Однако этот план провалился, и сдача Покровска России теперь кажется неизбежной. По мнению автора, Киев мог рассчитывать на возможность обмена этой территории в будущем на переговорах, но такие надежды выглядят маловероятными.

«У Украины заканчиваются люди, техника и, в конечном счете, время. Это вторжение свидетельствует о том, что украинское руководство осознает это», — подчеркнул Йост.
Ранее, 6 августа, Украина нанесла массированный удар по Курской области, обстреляв приграничный город Суджа. После этого украинские войска начали штурм государственной границы и временно взяли под контроль несколько населенных пунктов на территории России.

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#украина
#план
#всу
#киев
#удар
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В ЕС недовольны помощью одной из стран Украине
Европарламент раскритиковал Грецию за особенности помощи Украине
04 сентября 2024, 05:45

Члены Европарламента от Греции, Эммануил Фрагкос и Галато Александракис, раскритиковали греческое правительство за непрозрачность в вопросах оказания военной помощи Украине. Об этом говорится в их обращении к Еврокомиссии.
В письме евродепутаты выразили обеспокоенность тем, что греческие граждане не получают полной информации о передаче национальных систем вооружения Украине, передает «Лента.ру». Они подчеркнули, что информация о поставках греческого оружия поступает в страну только через «черный ход» — от украинского правительства, что нарушает обязательства Греции по обеспечению прозрачности, особенно в вопросах, касающихся государственных активов.

«Очевидно, что обороноспособность Греции, особенно на наших островах, существенно ослаблена, поскольку соответствующее вооружение не заменяется», — отметили парламентарии.
Фрагкос и Александракис также поставили перед Еврокомиссией вопросы о стоимости поставленного Грецией Украине оружия и о том, ведется ли учет соотношения затрат и выгод между оружием, которое Греция поставила Украине, и вооружением, полученным от союзников по ЕС и НАТО.

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#украина
#вооружение
#греция
#ес
#нато
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Еще одна страна захотела вступить в БРИКС
Глава МИД Боливии Соса: Страна очень заинтересована во вступлении в БРИКС
04 сентября 2024, 03:02

Фото: istock/Bet_Noire

Боливия выразила серьезную заинтересованность в присоединении к объединению БРИКС. Об этом заявила глава Министерства иностранных дел Боливии Селинда Соса.
«У Боливии большой интерес и мотивация, чтобы быть частью БРИКС», — отметила Соса в интервью РИА Новости.
Она подчеркнула, что Боливия надеется на поддержку в этом вопросе, видя в БРИКС важную экономическую альтернативу для страны.

Боливия активно стремится к интеграции в международные экономические альянсы, и членство в БРИКС, по мнению министра, могло бы значительно укрепить позиции страны на мировой арене.

Ранее сообщалось, что вступление Турции в БРИКС позволит ей усилить экономическое развитие и получить больший рынок для сбыта своих товаров. Об этом заявила кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова. Плюс ко всему страну может привлекать и то, что БРИКС уже стал серьезной структурой, альтернативной западному блоку стран, считает эксперт.

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#страны
#брикс
#боливия
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