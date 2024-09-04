Обвиняемый в покушении на Авраама Руссо попросился на СВО

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Главное следственное управление СК России частично прекратило уголовное преследование бывшего борца вольного стиля Тархана Эльдукаева и одного из партнеров экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, который обвиняется в похищении певца Авраама Руссо. Об этом информирует «Коммерсантъ».
В статье отмечается, что адвокаты Эльдукаева требуют полного закрытия дела. Источники издания сообщили, что обвиняемый направил следствию ходатайство, в котором указал, что подписал контракт с Министерством обороны для участия в СВО на Украине. Он готов отправиться в зону конфликта вместе с отрядом из двух десятков знакомых и родственников.
Ранее сообщалось, что суд обязал Главное следственное управление Следственного комитета России (СКР) прекратить уголовное преследование в отношении Тархана Эльдукаева, обвиненного в похищении певца Авраама Руссо и попытке расправы над ним.
Защита экс-борца и одного из партнеров бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова смогла доказать в суде, что сроки давности по делу истекли в 2019 году. В результате судья поручила следствию устранить это нарушение и прекратить дело.
Генерал Иван Попов просит привлечь в качестве свидетелей защиты нескольких бывших сослуживцев из его зоны ответственности на фронте. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Ранее сообщалось, что суд обязал Главное следственное управление Следственного комитета России (СКР) прекратить уголовное преследование в отношении Тархана Эльдукаева, обвиненного в похищении певца Авраама Руссо и попытке расправы над ним.
Защита экс-борца и одного из партнеров бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова смогла доказать в суде, что сроки давности по делу истекли в 2019 году. В результате судья поручила следствию устранить это нарушение и прекратить дело.
Генерал Иван Попов просит привлечь в качестве свидетелей защиты нескольких бывших сослуживцев из его зоны ответственности на фронте. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова