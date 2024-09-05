В Кремле сделали заявление о новой мобилизации в России

Фото: Сайт Кремля
Новая мобилизация в России не планируется, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков на Восточном экономическом форуме. Как сообщает ТАСС, он отметил, что количество желающих подписать контракт с Минобороны для участия в специальной операции продолжает расти.
«Обсуждений о мобилизации не ведется», — сказал Песков журналистам.
В конце августа украинские и западные источники вновь распространили слухи о возможной мобилизации в России осенью, утверждая, что она может быть более масштабной, чем предыдущая. По данным этих источников, власти якобы готовятся мобилизовать свыше полумиллиона человек, включая студентов старших курсов. Однако эта информация была опровергута российскими властями.
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Анастасия Хохлова