Вынесен приговор участнику Азова* за убийство двух жителей Мариуполя

Видео: СК РФ
Участника запрещенного в России «Азова»* приговорили к 26 годам за убийство двух жителей Мариуполя. Об этом сообщили в Следкоме, опубликовав кадры допроса. По словам осужденного, он расстрелял двух мужчин в апреле 2022 года.
«Обнаружил, как мужчина с любопытством разглядывает здание и направляется туда. После того, как он начал залезать через окно. Я ему крикнул, а перед этим вызвал со второго этажа наряд. На крики пришел командир, отдав приказ застрелить его», — сказал боевик ВСУ.
Он отметил, что в окно лез и второй мужчина. На вопрос о раскаянии украинский военный ответил утвердительно, именно поэтому, по его словам, он и написал явку с повинной.
*Признан террористической организацией и запрещен в РФ
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