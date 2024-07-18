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Украинские солдаты массово пытаются сбежать за границу. Об этом информирует «Страна.ua».
По словам одного из дезертиров, его мобилизовали, несмотря на проблемы со здоровьем. В первый же день в рядах ВСУ военный сбежал и теперь планирует за несколько тысяч долларов договориться с пограничниками, чтобы покинуть страну.
Уточняется, что зачастую дезертиры бегут из страны в Молдавию. Согласно договоренности с сотрудниками погранслужбы они несколько минут «не замечают» беглеца.
Ранее сообщалось, что в прошлом месяце количество погибших уклонистов, найденных в реке Тиса на границе с Румынией, достигло тридцати пяти. Украинские военнообязанные пытаются сбежать из страны через «реку смерти» от массового призыва в ряды ВСУ.
Напомним, на Украине с февраля 2022 года введен режим всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
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Уточняется, что зачастую дезертиры бегут из страны в Молдавию. Согласно договоренности с сотрудниками погранслужбы они несколько минут «не замечают» беглеца.
Ранее сообщалось, что в прошлом месяце количество погибших уклонистов, найденных в реке Тиса на границе с Румынией, достигло тридцати пяти. Украинские военнообязанные пытаются сбежать из страны через «реку смерти» от массового призыва в ряды ВСУ.
Напомним, на Украине с февраля 2022 года введен режим всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
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Екатерина Коршунова